Niega Paul Aguilar cisma en vestidor de las Águilas

Las palabras del técnico Miguel Herrera sobre Carlos Vargas luego de la eliminación del América en la Copa MX fueron mal interpretadas, ya que su intención fue protegerlo.

Así lo estableció el defensa Paul Aguilar, quien negó que el vestidor azulcrema esté roto.

Al final del duelo en el que las “Águilas” fue eliminadas, en penales, por FC Juárez y Vargas fallara su disparo desde los “11 pasos”, Herrera comentó que su error fue enviar a un elemento con tan poca experiencia a definir una situación como esa.

En ese tenor, en conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, Aguilar descartó que haya problemas en el vestuario, aunado a que no le hacen mucho caso a lo que se dice afuera.

“Siempre se habla que cada torneo se dice que el vestidor está roto, pero estamos tranquilos, unidos; sabemos que lo que viene de afuera no tienen razón de causar un daño”, acotó.

Por su parte, el delantero Oribe Peralta aseguró que lo que se hable del equipo lo dejan de lado y que se enfocan sólo en ganarle, este domingo, al Guadalajara en el “clásico nacional”.

“Las críticas no me afectan; sabemos que es una oportunidad importante ante Chivas, mantenernos en los primeros lugares; si se combina resultados podemos ser líderes; ya no nos importa lo que pasó en la Copa MX porque ya no lo podemos solucionar, entonces, estamos de frente a un clásico que nos catapultaría a los primeros lugares y nos embalaría a la liguilla”, refirió.

FRACASO GENERARÍA CAMBIOS

Un fracaso en la búsqueda del título, por parte del América, en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX generaría cambios en todos los niveles del equipo, ya que es responsabilidad de todos, no sólo del técnico Miguel Herrera.

El pasado jueves, el estratega del conjunto capitalino afirmó que si su equipo no consigue el campeonato de la Liga MX en este semestre dirá adiós.

“Es la realidad; desde que llegamos sabemos que la exigencia es el título, y si no se consigue habrá cambios en todos los niveles, entonces, todos estamos expuestos a eso”, aseguró Paul Aguilar.

En conferencia de prensa, el zaguero comentó que están conscientes de que no quedaron bien parados luego de quedar fuera de la Copa MX a manos del FC Juárez, del Ascenso MX, por lo que deberán ofrecer su mejor rostro en un duelo tan importante como es el “clásico nacional”.

“Debemos cambiar esa imagen que dejamos el juego pasado; somos conscientes que es un ‘clásico’ y se juegan con una intensidad distinta a los demás partidos; en eso debemos mejorar bastante, ser intensos, entregados y sacar el resultado a como dé lugar, porque así son los clásicos”, remarcó.

Para el cotejo en referencia, dejó en claro que pese a que la gente extranjera no se formó desde las fuerzas básicas del equipo, están conscientes de lo que representa, al igual que los canteranos del “Rebaño Sagrado”, por lo que descartó algún tipo de ventaja en este sentido para su rival.