Nido en espera de un refuerzo más

La posibilidad de un refuerzo más para el América se definirá en breve, anunció el técnico Miguel Herrera, quien descartó un fichaje “bomba” al considerar que busca un elemento que le sea de utilidad para su forma de juego.

“Lo vamos a evaluar con Santiago (Baños) y con Mauricio (Culebro), y decidiremos si el equipo está bien así o hace falta alguien”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, luego del trabajo de playa que realizó el equipo en Cancún, Quintana Roo, dejó en claro que la idea no es traer a un elemento de renombre.

“No hay ‘bombas’; ¿cuándo he traído uno de esos? Traigo jugadores que funcionen para el equipo, y no significa que una ‘bomba’ no funcione; que funcionen en la idea que busco y en lo que busca el equipo, no por traer un nombre nada más”, apuntó.

Explicó que quiere un volante para reforzar esa zona, además de que este lunes ya se presentará el argentino Guido Pizarro, quien tuvo un periodo de descanso por participar con la selección de su país en dos partidos amistosos.

Por otra parte, explicó que el volante ecuatoriano Renato Ibarra está cerca de regresar al 100 por ciento, en tanto que el delantero paraguayo Cecilio Domínguez se integrará por completo hasta que reciba el alta médica.

“Renato, en una semana, va empezar a hacer futbol al 100 y Cecilio hasta que lo dé alta el doctor; físicamente está muy bien, pero todavía no puede tener contacto; está haciendo todo, pero sin hacer futbol”, acotó.

Asimismo, se mostró satisfecho por el partido amistoso que sostuvieron, el jueves por la noche, frente al Atlante, que terminó empatado a un gol.

“Me gustó lo que vimos; este partido no estaba (programado); de repente nos lo ofrecieron; me pareció bueno para aflojar las piernas, dos tiempos de 45 minutos, y, la verdad, bien, pero falta mucho trabajo de lo que pretendo”, aseveró.

GOLTZ SIGUE CON LAS ÁGUILAS

Miguel Herrera, técnico del América, dijo desconocer alguna oferta por el defensa argentino Paolo Goltz, pese a que en Argentina se afirma que ya existe un pre-acuerdo con Boca Juniors para hacerse de sus servicios.

“No me han comentado nada ni Mauricio (Culebro) ni Santiago (Baños), entonces, sigue con nosotros; trabajó bien en la pretemporada y hasta que no me informen no les puedo decir otra cosa”, comentó.

Entrevistado a su llegada de Cancún, Quintana Roo, donde el cuadro capitalino llevó a cabo su trabajo de playa, manifestó que están conscientes de que Goltz era del interés de algún conjunto, pero que al momento no hay charlas formales.

“Sabíamos que hay inquietud por él en Argentina, no sólo de Boca, pero no hay algún llamado para decir que hay una oferta formal. Tendrían que preguntarle a él, o a Mauricio; no tengo ninguna información; vamos aterrizando”, apuntó.

Aceptó que saben bien que “que si hay ofertas y si hay posibilidades se pueden ir (Goltz y el colombiano Carlos Darwin Quintero), pero hasta el momento no sé nada”.

El conjunto “azulcrema” tendrá el fin de semana libre y reportará a los trabajos el lunes para trabajar en sus instalaciones de Coapa y, el 1 de julio, viajar a Estados Unidos, donde sostendrán una serie de partidos amistosos.