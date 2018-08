Ni al futbol ni al América reproche alguno de Moisés Muñoz en su adiós

Tras el anuncio de su retiro en el Estadio Azteca, Moisés Muñoz aseguró no reprocharle nada al futbol ni al América, conjunto en el militó entre 2012 y 2016.

Y que si bien le hubiera gustado seguir su carrera y, por qué no, concluirla en la institución azulcrema, se dijo consciente de que en el balompié hay ciclos.

“Fue difícil para mí aceptarlo porque es difícil para todos los futbolistas salir de una institución, pero nada que reprochar; estoy muy agradecido con América por todo lo que me dio; no me quedaron a deber ellos nada, como yo tampoco creo que les quedé a deber”, dijo.

Muñoz remarcó que en el futbol hay ciclos y que en algún momento de su trayectoria terminó el que tenía con las Águilas, de ahí su salida.

“Hay ciclos en los equipos, en los planteles; lo entendí; fue difícil aceptarlo, pero lo entiendo, así es el futbol; si en un futuro me toca ser parte de una directiva, o la persona que toma ese tipo de decisiones, sabré que es una cuestión de ciclos, de toma de decisiones en ese momento”, afirmó.

Jugador de clubes como Morelia, Puebla, Atlante y Jaguares, Muñoz se dijo satisfecho con lo logrado en su carrera profesional, de ahí que se vaya contento y en espera de su último partido, el 9 de septiembre, ante Chivas, en Los Ángeles, California.

“Me voy contento; me voy feliz; el balance general es positivo y me quedo contento; no tengo nada que reprochar y agradecer todo lo que soy; lo que tengo, y me lo dio todo el futbol, estoy contento”, abundó.

Muñoz vivió uno de los momentos más recordados de su carrera en la final del Torneo Clausura 2013, cuando anotó un gol a Cruz Azul en la final, para darle vida a su equipo, que después se coronaría en serie de penales.

“Es una imagen que me marcó a nivel personal y también al americanismo, por lo que significó; venir de atrás y lo que sucedió en esa noche mágica y épica para el América. Es algo con lo que me va a tocar vivir, lo quiera o no”, aseveró.

Finalmente, aseveró que si bien se retira de las canchas, seguirá ligado al futbol; “tengo unos proyectos también y la decisión la he tomado porque, afortunadamente, tengo otras opciones y caminos por seguir; el principal será mantenerme dentro del futbol”.