No está Zlatan Ibrahimovic en los planes de seleccionador sueco

ESTOCOLMO.- Luego de que Zlatan Ibrahimovic declarara que estará en la Copa del Mundo de Rusia 2018, el técnico de la selección de Suecia, Janne Andersson, negó que el goleador esté seguro dentro de la lista final que dará para la justa.

“Zlatan y otros jugadores se fueron de la selección; dijeron que no iban a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté.

“Ahora no me puedo identificar con lo que Ibrahimovic dice; si rechazas a la selección nacional creo que no debes volver”, dijo el estratega sueco a medios locales.

La polémica se dio luego de que el actual ariete del equipo Galaxy de Los Ángeles declarara, en un programa de televisión en Estados Unidos, que sí estará en la próxima Copa del Mundo con la selección de Suecia.

Sin embargo, Andersson remarcó que “Ibra”, junto a otros jugadores que renunciaron a la selección, no serán tomados en cuenta para la justa veraniega de Rusia.

“Zlatan no me ha llamado, pero, definitivamente, no está incluido en los planes para la Copa del Mundo”, sentenció el técnico sueco.