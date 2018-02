Nadal la figura de Abierto Mexicano de Tenis

PATRICIA D’ARCY

Este lunes arranca el Abierto Mexicano de Tenis, en su XXV aniversario, con Rafa Nadal encabezando el cuadro que tiene a 6 de los 10 mejores jugadores del mundo; los enfrentamientos de la primera ronda ya fueron definidos en el sorteo y prometen una semana llena de emoción.

Nadal, máximo favorito, empezará su camino jugando contra el también español Feliciano López, con quien se ha medido en 13 ocasiones; será un encuentro complicado, pues ambos jugadores sienten mucha confianza en Acapulco; conocen el juego del rival y sus debilidades.

Otro gran duelo será el de Kei Nishikori contra Denis Shapovalov, estrella de la #NextGenATP; es uno de los partidos más esperados de la primera ronda, mismo que será un reto mayor para Nishikori, pues viene regresando de una lesión en la muñeca derecha; por su parte, Juan Martin del Potro se medirá a Mischa Zverev

El segundo sembrado del torneo y número 5 del ranking ATP, Alexander Zverev, se enfrentará a Steve Johnson, de Estados Unidos; Dominic Thiem, actual número 6 del mundo y campeón del abierto mexicano en 2016, espera su rival del torneo de calificación.

David Ferrer, tetracampeón del Abierto Mexicano de Tenis, jugará ante Andréi Rubliov, mientras que Sam Querrey, actual campeón defensor, lo hará contra Matthew Ebden.

En la rama femenil, la favorita es Sloane Stephens, quien ganó el US Open en 2017; ella debutará ante Pauline Parmentier; Kristina Mladenovic, sembrada número dos, jugará contra una tenista proveniente del torneo de calificación.

Para esta edición, el estadio fue remodelado y ampliada su capacidad, para albergar a más de 9 mil aficionados.

‘KID’S DAY’

Para iniciar el festejo se realizó un “Kid’s Day”, en el que cientos de niños y sus familias pudieron ver jugar a estrellas como Juan Martín del Potro, Kei Nishikori , Feliciano López, Santiago González, Alize Cornet y Sloane Stephens; como cereza del pastel se llevó a cabo un encuentro de dobles entre ex campeones del torneo: Rafael Nadal, Carlos Moyá, David Ferrer y Sam Querrey, quienes suman trofeos de 10 de las 24 ediciones del torneo.

MANACORÍ SIN PRESIÓN PARA HACERSE DE TÍTULO

Aunque Rafael Nadal es el principal favorito para ganar el Abierto Mexicano de Tenis, no siente presión para hacerse del título, toda vez que se enfoca en disfrutar el torneo y dar su máximo en la cancha.

“Ni me siento favorito para ganar el torneo ni tengo la presión interior de buscar eso; vengo a intentar dar mi máximo. Cuando uno hace todo lo que puede no se está obligado a nada. Desde el viernes he entrenado, todos los días, 3 horas mañana y tarde; hago gimnasio aparte de esas horas, dar mi máximo para que las cosas se den de la mejor manera posible”, afirmó en rueda de prensa.

El manacorí, quien jugó por primera vez en Acapulco hace 13 años, afirmó que es uno de sus torneos favoritos debido al lugar, tan cómodo, la cercanía con la playa, el trato por parte del comité organizador y el cariño de la gente.

Nadal debutará en el torneo ante su compatriota Feliciano López, número 37 del ranking ATP, con quien se ha enfrentado 13 veces, 9 de ellas a su favor de Nadal.

Será un encuentro reñido, pues ambos se conocen bien y saben cuáles son sus puntos débiles.

A lo largo de su carrera, Nadal se ha visto afectado por múltiples lesiones, lo que lo forzó a retirarse en el Australian Open de este año, por lo que Acapulco será el primer torneo que juegue desde entonces.

“Por suerte he luchado más contra los rivales que contra mi cuerpo, sólo que también se ha añadido este tipo de problemática en mi carrera; ha sido un rival más. Intentamos, como siempre, aceptar las adversidades y trabajar a partir de ellas; hace tiempo que disfruto de este deporte; lo que pasa es que hay momentos en que los disfrutas más y otros, que hay más problemas, disfrutas menos, pero, en general, si el cuerpo responde estoy feliz si a los 31 años y medio; estoy aquí con la sensación de ser suficientemente competitivo, que es todo lo que me motiva este año, y años atrás no lo pensaba”, comentó el dos veces campeón en Acapulco.