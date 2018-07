Nadadora Ibáñez, la “Dama de Hierro” mexicana para Barranquilla 2018

La natación mexicana tiene en Liliana Ibáñez López a su “Dama de Hierro” para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, porque va a competir en 18 pruebas en seis días y quiere estar en nueve finales y en todas ganar medalla de oro.

En la estratósfera de la natación mundial, la húngara Katinka Hosszu es la “Dama de Hierro”, por sus medallas olímpicas, mundiales, de etapas de copas del Mundo, campeonatos europeos y demás, y también por su participación en varias pruebas y ser una luchadora por los derechos de los nadadores en el orbe.

Ibáñez López participará en el Complejo Acuático de Barranquilla en las pruebas individuales de 50, 100 y 200 metros de nado estilo libre y 50 mariposa, así como los relevos 4×100 libres damas y mixto, el 4×100 combinado damas y mixto y 4×200 libres.

Ante la pregunta de si tiene fuerzas para todas esas pruebas, respondió con un categórico “sí”, y luego, en entrevista antes de viajar a Barranquilla, abundó que la vida la ha preparado para esta participación en Colombia.

Durante sus estudios en la Universidad de Texas A&M, entre 2010 y 2014, fue quien del equipo más pruebas nadaba en los campeonatos de la Asociación Nacional de Atletas Intercolegiales (NCAA, por sus siglas en inglés).

En aquellas citas nadaba 16 pruebas en tres días y su entrenador, Steve Bultman, le acosejaba: “tienes que ser fuerte mentalmente y tener un mejor tiempo al del día anterior”.

Ahora, en Barranquilla, tendrá seis días para desarrollar 18 pruebas. “Físicamente me preparé para eso y sé que va a ser un maratón más mental que físico; por eso, lo que más he entrenado es la mente”.

Su recuperación, en la parte física, es ejercicios de estiramiento, con casi el mismo tiempo que pasa su sesión de prácticas en el agua; la alimentación, con una exactitud de lo que debe comer, gracias a una disciplina y educación, y personas que la guían en lo que debe ingerir.

“A mis 27 años el cuerpo ya empieza a pasar factura y es cuando más tengo que ser disciplinada. A los 18 puedes comer unos tacos al pastor y no pasa nada, y a los 27 no te puedes dar ese lujo”, compartió.

También está la hidratación, pero no bebe de esas marcas que se anuncian en la televisión, sino un suplemento que contiene proteínas y carbohidratos, y constantemente se alimenta de ellos.

Mentalmente es muy fuerte y se potencia ese estado cuando vive situaciones adversas o de retos. “Es en una final donde más fuerte soy. No recuerdo la última vez que no haya bajado mi tiempo en las finales. Cuando me pones una situación adversa, no sé qué sale, pero sale algo de mí que lucha durísimo”.

Sus palabras suenan a festividad y su rostro expide alegría y seguridad. “Una medalla de oro me motiva, pero yo no puedo pensar en la medalla de oro, sino en cómo nadar para ganarla. Tengo que ir prueba a prueba y concentrarme en el cómo para llegar a ella. Va a estar padrísimo cantar el Himno (Nacional). Es el premio”.

La de Celaya, Guanajuato, ganó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006 medalla de plata; en Mayagüez 2010, oro, plata y bronce, y en Veracruz 2014, dos oros, una plata y un bronce.

“Sí, quiero ganar medalla en todas las pruebas que nade y quiero pelear por el oro en todas. Va a estar difícil, pero no es imposible. Hay que luchar”, enfatizó.

En este tenor, abundó que “los colombianos saben que es muy probable que pase, que se les gane. Yo quiero que les vaya bien, porque se han preparado, también tienen los mismos sueños. Quiero que les vaya bien, solo no quiero que me ganen”.