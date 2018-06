Museo ‘Tricolor’ abre sus puertas

La selección mexicana tiene mucho que recordar en su paso por los mundiales, desde la “tijera” de Manuel Negrete hasta el bicampeonato de la Sub-17 y el “no era penal” de Brasil 2014.

Dichas anécdotas, jugadas y goles son dignas de recordarse, y con ese objetivo se creó el “Museo de la Selección Mexicana”, ubicado en el centro comercial Mundo E y el cual abrió sus puertas teniendo como padrinos a Luis Roberto Alves “Zague”, Claudio Suárez y Miguel “Piojo” Herrera, quienes fueron encargados de cortar el listón inaugural.

La exposición cuenta con distintas salas, en las que se pueden apreciar desde los balones de cada uno de los mundiales hasta los trofeos ganados por la selección mayor y la Sub-17, así como la medalla olímpica de Londres 2012 y las playeras que portó el “Tricolor” en las justas en los que participó.

De la misma manera, cuenta con un apartado en el que se pueden escuchar las mejores narraciones de algunos goles por parte de reconocidos comentaristas deportivos y entrar a los vestidores de la selección mexicana, entre muchas cosas más.

Tras el corte del listón inaugural, “Zague” expresó que el momento más recordado para él es, sin lugar a duda, el día en que se le dio la noticia de que portaría la camiseta de la selección.

En cuanto al Tri actual, refirió que si bien no duda de la capacidad del técnico Juan Carlos Osorio, dijo no compartir su ideología de jugo y que el rendimiento del conjunto azteca no es muy bueno.

“No estoy convencido de la metodología de Osorio; tampoco dudo de su capacidad, pero el equipo no está en un buen rendimiento”, aseguró el ahora comentarista deportivo.

Por su parte, Herrera prefirió mantenerse al margen y no entrar en polémica en el tema de la selección.

Pese a lo anterior, calificó su etapa como técnico nacional como bastante buena, amén de agradecer la oportunidad de haber dirigido al combinado nacional en el pasado Mundial.

“Me hubiera gustado hacer más historia, pero, bueno, siempre es algo muy grato traer a la gente felicidad y tratar de cumplir en lo que piden”, expresó el ahora técnico del América.

Tras ser reconocidas por su gran desempeño portando la casaca “azteca”, las figuras mundialistas coincidieron en que la exposición era algo que la gente esperaba y que muchos aficionados al futbol disfrutarán la experiencia que el museo de la selección mexicana les brindará.