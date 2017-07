Muere Chuck Blazer pieza clave en corrupción de FIFA

Chuck Blazer, ex secretario general de la Concacaf y pieza clave en el escándalo de corrupción de la FIFA que llevó a la dimisión del presidente del organismo, Joseph Blatter, falleció a los 72 años de edad.

Suspendido de por vida de todas las actividades relacionadas con el futbol profesional por su implicación en los escándalos de corrupción descubiertos en 2015, padecía cáncer, diabetes e insuficiencia coronaria que lo llevaron a la muerte este miércoles.

“Su mala conducta, por la cual tomó plena responsabilidad, no debería empañar el impacto positivo que Chuck tuvo internacionalmente en el futbol”, señaló su abogado al periódico The New York Times.

Blazer se desempeñó como secretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), así como miembro del consejo ejecutivo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de 1997 a 2013.

El dirigente deportivo para limpiar su nombre colaboró con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y varias otras agencias estadunidenses para sacar a relucir la corrupción que escondián altos mandos de la FIFA, que derivó en una gran restructuración del organismo.

Blazer contribuyó con el desarrollo económico de la organización de la Concacaf y en el nacimiento de la actual Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) para la que consiguió contratos millonarios de televisión.