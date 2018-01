Moyes sale al paso de especulaciones sobre ‘Chicharito’

LONDRES.- El escocés David Moyes, entrenador del West Ham United, aclaró que desea que el mexicano Javier Hernández se mantenga en el equipo luego de que se especulara que podría marcharse en el mercado de fichajes de invierno.

“No me interesa que salga ninguno de mis delanteros; en este momento se trata de sumar, no de restar, y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham”, expresó Moyes.

En declaraciones al portal de la escuadra, Moyes señaló que “Chicharito” es un jugador realmente bueno y que su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores.

Aseguró que la razón por la que el canterano de Chivas de Guadalajara ha sido titular sólo una vez desde que asumió el mando del equipo se debe a las circunstancias, y no a la falta de capacidad del delantero.

“Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué, él (‘CH14’) estaba lesionado, así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero realmente es bueno”, indicó.

Moyes tiene un largo pasado con Hernández, a quien dirigió en el Manchester United y donde tampoco tuvo demasiadas oportunidades con él en el banquillo, ya que las circunstancias también impidieron que brillara con los “Red Devils”.