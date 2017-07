Motiva a ‘Avión’ Calderón militar en otro ‘grande’

Néstor Calderón aseguró que en los Pumas de la UNAM se brindará en todo para ganarse un cupo en la titularidad y, además, poder ayudar el equipo a cumplir con los objetivos.

“Voy a trabajar para ganarme un lugar, esforzarme al máximo por un puesto para tener actividad. Sé que será difícil, pero trabajando me ganaré el puesto de titular”, sostuvo.

El famoso “Avión” consideró que tener la oportunidad de jugar con otro de los conjuntos de tradición en el balompié nacional es motivante y que, desde luego, se requiere el compromiso de brindarse en la cancha en cualquier lado de su perfil.

“Puedo jugar por los dos lados, me siento bastante bien, o hasta de contención, de enganche. Esto lo decidirá Paco (Palencia); decidirá dónde ponerme en caso de ser requerido”, expresó.

Remarcó que gracias a Dios puede jugar en las dos posiciones y que todo dependerá de lo que diga Juan Francisco Palencia; “es una posición que conozco bien, pero todo dependerá de las necesidades del equipo y las condiciones del rival”.

Calderón refirió que si bien, en el Torneo Apertura 2017, todos los equipos salen con el mismo objetivo, con Pumas buscará aportar su futbol porque es un club que merece estar en las finales.

El jugador, que emanó de Toluca y militó en Chivas de Guadalajara, forma parte de los refuerzos de los Universitarios para el Apertura 2017 junto con Mauro Formica, Joffre Guerrón y David Cabrera.

Así las cosas, se dijo confiado en tener un buen desempeño para colaborar en todo lo necesario en Pumas, uno de los equipos de importancia y que, además, siempre ha estado entre los conjuntos en la lucha por el título.

“Estoy contento de estar en Pumas, por la oportunidad que me dan, y vengo a trabajar e ir con todo por el campeonato”, aseveró el jugador, que enfatizó que llega con confianza tras haber ganado un campeonato.

Apuntó que debido a la posición y los jugadores que tiene Pumas en su puesto, será una reñida competencia; “será buena y sana competencia; hay dos propuestas, y quienes estén mejor estarán adentro”.

Finalmente, mencionó que hay gente de mucha calidad y que si se deja de entrenar no se podrá jugar; “el que no trabaje no estará en condiciones de estar cada fin de semana en el partido”.