Momento especial para los jugadores mexicanos en la liga:los cuatro se enfrentarán este fin de semana

Este fin de semana es muy especial para los aficionados mexicanos de LaLiga, con cuatro de los internacionales jugando juntos y en los cuales se enfrentarán los unos a los otros.

En el encuentro del domingo por la noche, Miguel Layún del Villarreal se enfrentará a su colega internacional, Andrés Guardado del Real Betis, mientras que 24 horas después, el experimentado defensa central de la Real Sociedad, Héctor Moreno, dará la bienvenida en el estadio Anoeta a Néstor Araujo del Celta de Vigo.

El apretón de manos previo al juego en el estadio de la Cerámica seguramente será cálido, dado que Layún y Guardado han compartido el campo de juego en la selección mexicana en 45 partidos, y más recientemente en la Copa del Mundo del verano pasado en Rusia.

También Moreno y Araujo se abrazarán el lunes por la noche en San Sebastián, después de haber jugado juntos en la defensa de El Tri en 18 ocasiones diferentes.

Miguel Layún, Villarreal

El Villarreal de Layún ha tenido un inicio inconsistente en la temporada 2018/19 y llega al fin de semana ocupando la 16ª posición de la tabla, lo que dificulta el trabajo de los recién llegados, como este fichaje de verano desde el Oporto. El nativo de Veracruz ha jugado en seis de los 12 partidos de su equipo esta temporada, acumulando 394 minutos en el campo para el Villarreal.

Parece increíble pero el Villarreal aún está buscando su primer triunfo de temporada de LaLiga frente a sus propios aficionados, pero su forma ausente ha sido más prometedora últimamente ya que Layún contribuyó mucho en la victoria 3-0 del mes pasado contra el Athletic Club de Bilbao.

Andrés Guardado, Betis

El rival del Villarreal de este domingo es el Betis, se ha desempeñado mucho mejor recientemente, especialmente desde que Guardado regresó de una lesión de tendón a tiempo para brindar asistencia en el empate 3-3 de noviembre contra el Celta. Además, Guardado ha desempeñado un papel clave en la sensacional victoria por 4-3 contra el Barcelona justo antes de la pausa internacional.

El estilo de juego del capitán de la selección de México es enormemente apreciado por el entrenador del Betis, Quique Setién, y Guardado es uno de los favoritos entre los aficionados del club verdiblanco. Ha brindado dos asistencias desde el centro del campo en nueve partidos de LaLiga y 733 minutos jugados en lo que va de temporada.

Héctor Moreno, Real Sociedad

Después del partido mexicano del domingo, llega otro el lunes por la noche: Real Sociedad vs Celta en el estadio de Anoeta. La Real Sociedad también tuvo altibajos desde los comienzos de la temporada 2018/19 y más aún cuando Héctor Moreno no estaba en la alineación inicial; dos de las cuatro derrotas de LaLiga del equipo hasta la fecha se produjeron cuando el sinaloense no jugaba desde el inicio.

El defensa central de 30 años jugó sus dos partidos más recientes de LaLiga, un empate sin goles ante un gran Sevilla y una victoria por 3-1 en Leganés, por lo que, si se lo permite una lesión, mantendrá su puesto para el partido del lunes que sumará a los 724 minutos de juego en lo que va de temporada.

Néstor Araujo, Celta

El Celta también ha estado en una montaña rusa en lo que va de temporada, aunque el centrocampista Néstor Araujo ha sido uno de sus jugadores más impresionantes, especialmente considerando que ésta es su primera temporada en el fútbol europeo.

El ex defensa de Cruz Azul y Santos Laguna, oriundo de Guadalajara, jugó 612 minutos en LaLiga esta temporada y comenzó cada uno de los primeros siete partidos con su nuevo equipo, de los cuales perdieron sólo uno, cuando desafortunadamente fue expulsado por dos tarjetas amarillas en la derrota por 1-2 en Sevilla.

El jugador de 27 años tiene ahora una excelente oportunidad para recuperar su puesto inicial en el partido del lunes, que será el primer encuentro del nuevo entrenador del Celta, Miguel Cardoso, después de reemplazar al argentino Antonio Mohamed al mando.