Moisés Muñoz, aliciente: Bueno

TOLUCA.- Sergio Bueno, técnico de Jaguares de Chiapas, aseguró que con la llegada del portero Moisés Muñoz se confirma que el objetivo del equipo es el de luchar por la parte alta de la tabla en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de futbol.

“Pensar en la llegada de un jugador importante de esta liga tan competitiva a un club como el nuestro, que ya ha contado con otros jugadores de esa talla; ha habido un sinfín de hombres importantes en Chiapas y la llegada de Muñoz afianza la versión que pretendemos hacer una gran campaña”, declaró.

Afirmó que conoce muy bien la calidad y profesionalismo del guardameta; “lo dirigí en Morelia; nos conocemos perfectamente; él también ha tenido un pasaje relevante en América y Atlante”.

“Ha sido seleccionado nacional; vive un gran momento aun con su edad, pero así parece ser; en la posición de arquero, entre más años tengan lucen mejor”, apuntó.

Sobre la llegada de más jugadores, el estratega aseguró que existen varias posibilidades, pero que no se puede adelantar a los tiempos hasta que sea oficial.

“Soy cuidadoso de esa parte; no me gusta adelantarme a los tiempos; me gusta que esté firmado, pero aun llegando a México los jugadores ocurren contratiempo; así pasó con (Óscar) Vílchez, que lo vimos por videos, lo pedimos para probarlo y, desgraciadamente, este muchacho no superó esa instancia y se regresó a su país”, estableció.

Destacó que es muy exigente respecto de la elección de refuerzos, ya que el semestre que viene es muy complicado en cuanto a la lucha por evitar el descenso.

“Sabemos lo que nos estamos jugando y necesitamos a jugadores con buen estado físico, futbolístico y mental que aporten inmediatamente, sin pensar que es un club rehabilitador como lo necesitaba él”, refirió.