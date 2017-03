Mohamed considera partido ante América será parámetro para Monterrey

El técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, aseguró que el partido de este fin de semana contra el América será un parámetro para su equipo, que tendrá algunas ausencias como la de Edwin Cardona y José María Basanta.

“Sabemos lo que representa ganar al América, pero estamos enfocados en lo nuestros, que es calificar, entrar en los primeros y buscar el campeonato, pero para nosotros es un parámetro muy bueno jugar de visitante con América y ratificar lo que hemos venido haciendo en casa”, indicó.

Cabe recordar que el cuadro regiomontano busca en este compromiso un triunfo que le dé la posibilidad de colocarse en la cima de la clasificación general, aunque no es una obsesión para sus jugadores.

“Nos gustaría terminar primero, pero no es algo que nos quite el sueño, sí terminar entre los cuatro mejores, pero no nos preocupa tanto, nos gustaría ganar por lo que representa ganarle al América en el Azteca, representaría un golpe anímico importante”, expresó.

Al término de la práctica que tuvo el equipo de cara a ese compromiso de la fecha 12 del Torneo Clausura 2017, el estratega habló sobre la suspensión al jugador del América, Pablo Aguilar, y dijo que espera haya una reducción de su castigo.

Desde su punto de vista, el defensa es un baluarte, recordó que lo tuvo en Xolos y América como jugador y desde su punto de vista fue excesiva la sanción por agresión a un árbitro.

Sobre las ausencias de Rayados, el timonel expresó que Edwin Cardona no estará en este cotejo porque quieren cuidarlo tras su participación con el representativo colombiano, mientras José María Basanta tiene una lesión y tampoco están contemplados Aldo de Nigris y Alexander Domínguez.