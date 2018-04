Mohamed asegura que futbolistas están decididos al paro sin arreglo

El técnico de Rayados de Monterrey, el argentino Antonio Mohamed, aseguró que los jugadores están decididos a hacer el paro en jornada 17 del Torneo Clausura 2018, y que incluso a él, como estratega, ya le avisaron lo que pasará si falta un acuerdo entre futbolistas y clubes.

“Están decididos, ya nos comentaron la postura que tomarán si no alcanzan un acuerdo el miércoles, esperemos para pensar en eso. Por ahora sólo pensar en el partido de mañana”, expresó.

La Asociación de Futbolistas de México busca, entre otras cosas, que se elimine el llamado pacto de caballeros existente en este país y ya manifestaron su postura de hacer un paro, si no hay mejores condiciones para el jugador.

Mohamed dijo que lo más adecuado sería llegar a un acuerdo entre las partes, en la reunión que habrá el próximo miércoles, luego que hace unos días tuvieron la primera junta con directivos.

“Que se pongan de acuerdo sería lo más adecuado, que la pelota siga rodando, esperamos que haya un arreglo para todas las partes, porque si no sería un inconveniente para el futbol mexicano”, declaró.

Expresó que para los jugadores es una injusticia el tema de las contrataciones, porque recordó que en todo el mundo tienen más tiempo para enrolarse con algún conjunto, de ahí que el pacto de caballeros es algo tácito.

“Es un pacto tácito, mañana no sabes si puede o no existir. Por ejemplo, mañana vuelve Héctor Herrera, lo quiere contratar el América, y Pachuca dice que no, quién se va a enterar que dijo que no”, dijo.

Agregó que si se lesionan dos jugadores mexicanos en la pretemporada, ya no puedes ir a buscar más, “es un poco atípico, se le presenta una oportunidad a un jugador en Europa y como técnico, lo piensas dos veces”, concluyó.