Minimiza ‘Piojo’ ventaja en Concachampions

Pese a que América llega con una ventaja de 5 goles a 1 para la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, su técnico, Miguel Herrera, descartó que la serie con Saprissa de Costa Rica esté finiquitada, por lo que deben enfrentarla con total seriedad.

“Llevamos buena ventaja; liquidada no; tenemos 90 minutos; somos conscientes; debemos salir a ganar, demostrar que no damos ningún partido por hecho hasta que no se termine. La verdad que será un partido difícil hasta que no tengamos el pase”, manifestó.

Herrera dejó en claro que ya habló con sus jugadores para no excederse en confianza, por lo que el objetivo es el de salir con el triunfo sin especular en nada.

“Cada partido lo preparo como si fuera la final del mundo; hablo con ellos para que no caigan en excesos de confianza; eso lo tenemos prohibido y eso me tiene tranquilo, pero cada partido lo preparo como si fuera el último”, apuntó.

En conferencia de prensa, en Coapa, Herrera descartó que el duelo le genere algún problema para lo que será el “clásico nacional” con Guadalajara, que se disputará el sábado.

“Al contrario, me da la posibilidad de ver más gente; no nos desconcentra porque no pensamos en el ‘clásico’; hoy tenemos un partido muy importante de un torneo que queremos ganar”, indicó.

Resaltó que afortunadamente sacaron un resultado importante en Costa Rica; “si queremos recibir al semifinal o final en casa debemos hacer un partido sólido; ya después de Saprissa, la cabeza vuela al partido importante de México”.

Sobre las declaraciones de Jafeth Soto, técnico del Herediano, en el sentido de que la diferencia entre el futbol mexicano y el costarricense la marcan los extranjeros, Herrera aseveró que la base está en el trabajo.

“Jugó en México; sabe cómo se juega en México. Costa Rica se me hace un buen futbol, en el que hacen bien las cosas en selección; si después te topas con un equipo que te supera no quiere decir que marque una diferencia en los siguientes futboles”, ejemplificó.

América se verá las caras, este miércoles, con el Saprissa, en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que se disputará, a las 21:00 horas, en el Estadio Azteca.