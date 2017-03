Minimiza Oribe Peralta gigantismo

No comulga con calificativo para la selección mexicana; 'lo importante es calificar al Mundial y hacerlo de la mejor forma’, asegura

CUERNAVACA.- Oribe Peralta consideró que en el partido contra Costa Rica lo importante es que la selección mexicana consiga los tres puntos en disputa y descartó que les interese ser considerados los “gigantes de la Concacaf”.

“La verdad que no es personal; no me importa si somos los ‘gigantes’; lo importante es calificar al Mundial y hacerlo de la mejor forma”, dijo al final del entrenamiento del Tri.

Manifestó que lo único que pasa por su cabeza es la de hacerse fuertes en casa y evitar complicarse el camino a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Estamos pensando en ganar los 16 puntos, que nos acercaríamos a la calificación. Lo que haremos primero es hacer valer la condición de local y después de visita; el objetivo está claro y se puede conseguir”, apuntó.

En el mismo tenor se expresó el atacante Raúl Jiménez, quien manifestó que su presentación en condición de local debe ser perfecta.

“Es una eliminatoria nueva y empezamos de cero en el Estadio Azteca, y queremos empezar de la mejor forma para lograr lo más importante que es la calificación”, apuntó.

Sobre el conjunto centroamericano, el jugador del Benfica de Portugal reconoció que para merecer los tres puntos necesitan ofrecer su mejor desempeño en lo individual y colectivo.

“Sabemos que es un rival complicado, que tiene seis puntos. Debemos hacer un partido inteligente; saber que el juego tiene 90 minutos y salir a ganar”, refirió.

La escuadra que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio continuará, este miércoles, con sus trabajos de preparación de cara al duelo, de este viernes, contra el cuadro “tico”, correspondiente a la fecha 3 del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

DIFERENTE CONVOCATORIA: ‘JONA’

CUERNAVACA.- El concentrarse en un lugar retirado de la Ciudad de México les permite a los jugadores de la selección mexicana estar plenamente concentrados en los partidos contra Costa Rica y Trinidad y Tobago, señaló el mediocampista Jonathan dos Santos.

El cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio se concentró la noche del pasado domingo y de inmediato se trasladó al estado de Morelos para trabajar en un sitio que no tiene la altura de la capital del país.

“Es una convocatoria diferente; es la primera vez que me toca estar aquí en Cuernavaca, pero bastante bien; lo importante es que el equipo se encuentra junto, contento, con ganas de hacer dos juegos buenos, y así estamos alejados de todo, centrados en el partido, que es lo más importante”, dijo.

El ex jugador del Barcelona aceptó que el tema de la altura es algo complicado porque “pesa bastante; venimos de otro país; el primer entrenamiento que hay siempre me cuesta respirar; me ahogo”.

“Lo importante es que los doctores, el entrenador y los preparadores físicos lo llevan bastante bien y hacen que no se sienta tanto”, apuntó.

TICOS DE ALTA EXIGENCIA: ‘HH’

CUERNAVACA.- El duelo que sostendrá la selección mexicana contra Costa Rica será de alta exigencia, reconoció el volante Héctor Herrera, quien destacó la necesidad de encararlo con la firme idea de sacar los tres puntos.

“Es un partido difícil; hay que encararlo con la mentalidad de siempre, decirle a la gente que nos apoye porque sabemos que su respaldo siempre es importante para los partidos importantes como este”, dijo.

Por su parte, el defensa Carlos Salcedo aceptó que la idea es la de debutar en el Estadio Azteca, en el hexagonal final de la Concacaf, con un triunfo para evitar complicarse el camino a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Eso es algo que tenemos claro; es algo lo cual siempre estamos al pendiente y queremos que ya no llegue a pasar para hacer valer la localía”, indicó.

Manifestó que el ambiente en el equipo es muy positivo, ahora en condiciones diferentes a las que tienen en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

“Siempre es bueno tener este tiempo juntos; sabemos los objetivos que tenemos y contento de estar acá”, apuntó el jugador de la Fiorentina de la Serie A de Italia.