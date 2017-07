Minimiza ‘Chicharito’ número

LONDRES.- Ante la complejidad de que en su primera temporada con el West Ham United lleve el conocido “14” o el “7” en su espalda, el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández afirmó que el futbolista es el encargado de hacer que el número brille, nadie más.

Manifestó que el “14” es un dorsal que le fascina y que gracias a sus buenas actuaciones con la selección mexicana, Manchester United y Real Madrid se sintió identificado, no obstante que en Bayer Leverkusen se dio a conocer con el “7” y también le fue bien.

“Es importante para mí (el ‘14’) porque es mi número favorito, pero ya jugué con el ‘7’ en Leverkusen y con él me fue muy bien. Siempre he dicho que el jugador hace el número”, mencionó en el portal oficial de los “Hammers”.

“Gracias a Dios me ha ido muy bien con el ‘14’ y por eso todo el mundo me conoce con ese número; no fue que me fuera bien gracias a él. Me encantaría tenerlo hasta para dormir, pero si no se puede no pasa nada; ya veré qué número se pueda escoger”, indicó.

Recordó que con Chivas de Guadalajara, en la Liga MX, debutó con el ‘45’ y después con el ‘25’.

“Y mis primeros dos goles con la selección fueron con el número ‘11’; tengo el ‘14’ en mi cabeza y en mi corazón, aunque no lo tenga en la camiseta”.

En la actual plantilla del cuadro londinense, los dorsales “14” y “7” ya tienen dueño con el español Pedro Obiang y el argelino Sofiane Feghouli, y hasta el momento se desconoce el número que vestirá “Chicharito” en su regresó a la Liga Premier de Inglaterra.

En su paso por West Ham, Guillermo Franco utilizó el ‘10’ y el mediocampista Pablo Barrera el ‘12’.