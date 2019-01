Miguel Herrera sigue contando con Diego Lainez

Miguel Herrera dejó claro que mientras no tenga algún comunicado oficial sigue contando con Diego Lainez como jugador del América para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, y que sólo podrá considerar a algún refuerzo hasta verlo entrenar.

“Mientras sean opciones no pasa nada; cuando sea algo firme se hará un comunicado para que sepan; ahora no me han comunicado nada; sigo contando con Lainez hasta que no me digan otra cosa, y con la llegada de alguien, hasta que no lo vea aquí con nosotros entrenando no lo puedo considerar”, aseveró.

En rueda de prensa, el estratega de las Águila del América reiteró que Lainez trabaja al 100 por ciento con sus compañeros, enfocado sólo en el tema de la cancha, toda vez que, precisó, su posible salida a Europa debe ser manejada por sus representantes y directivos del América y club interesado.

“Está entrenando bien, concentrado; si sale la oportunidad de crecimiento adelante; le diremos que le vaya bien y lo haga lo mejor posible, si no, a seguir peleando y ser titular en América; en lo único que tiene que pensar es en la cancha; afuera tiene representantes”, apuntó.

Comentó que un error del jugador sería dejar de entrenar con las Águilas, en espera de que se resuelva su situación, pues de irse llegaría con ritmo, y de quedarse se mantendría en competencia con sus compañeros por un sitio en el 11.

“Entrena al parejo; si se queda le va a servir, si no, también; que pare de entrenar sería una tontería; sabe de la competencia interna; si llega a irse llegará sin entrenar; no tiene caso; él hace lo adecuado, pensando en la cancha; de lo demás hay gente que tiene que verlo”, apuntó Herrera.

En caso de que Lainez deje la institución azulcrema, comentó que otro jugador tendría que llegar para ocupar ese puesto; “si se da la circunstancia tengo que pensar en un relevo; me quedaría pasmado si no lo pienso y se va; sabiendo lo que se ha generado, y que ha habido ofertas por él, uno tiene que estar preparado”, acotó.

De la posible llegada del chileno Nicolás Castillo al club, dijo que no hay nada confirmado, además de manifestar que no es el único delantero al que han monitoreado, pues son tres o cuatro opciones las que manejan para reforzar al campeón del futbol mexicano.

“Las opciones que tenemos son buenas; no podemos andar en una; ustedes (prensa) sólo manejan una; hemos tocado la puerta de tres o cuatro lugares; el que mejores posibilidades tenga es el que vendrá”, comentó.

Con el 31 de enero como fecha límite para concretar la llegada de algún refuerzo, aseveró que “tenemos un equipo vasto, completo y listo para defender el título”, por lo que el arribo de alguien sería para fortalecer al club.

“Todos se van a quedar; si viene alguien lo traemos para fortalecer; el delantero lo pedimos sin necesidad de que salga alguien; lo pedimos hace tiempo para completar a los que están, tener cuatro por cualquier cosa; tener variedad, competencia, y si sale alguien (del equipo) pediré que venga otro”, concluyó Herrera.

‘PIOJO’ PUNTUAL CON MARTINO

El técnico argentino Gerardo “Tata” Martino encontrará un futbolista entregado y con gran actitud en la selección de México, consideró el técnico del América, Miguel Herrera.

Herrera y Martino coincidieron en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde el cuadro azulcrema entrenó algunos días, y tuvieron la oportunidad de platicar algunos minutos.

“Es un tipo con mucho currículum internacional; es un buen entrenador”, dijo “El Piojo”, quien apuntó que el estratega le preguntó, de manera puntual, qué puede encontrar en el futbolista mexicano.

“Entrega, determinación, gran actitud, buenos muchachos; eso lo conocemos todos; después, él deberá trabajar con el grupo y sacar conjeturas; eso le puedo compartir de la pregunta que me hizo”, dijo Herrera.

Finalmente, el estratega de las Águilas del América dijo que también él le hizo preguntas, toda vez que, precisó, “yo quiero aprender de él”, y que después “hablamos de futbol como dos personas que trabajan en el futbol”.