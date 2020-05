Miguel Herrera ‘padre’ para Nicolás Castillo

Como un “padre” calificó el atacante chileno Nicolás Castillo al estratega de las Águilas del América, Miguel Herrera.

“Ha sido una especie de ‘padre’ porque siempre estamos conversando de futbol o de familia, lo que habla de su calidad humana.

“Y siempre voy a estar agradecido con él”, dijo Castillo de Herrera.

Por otra parte, en entrevista con “Radio Pauta” de Chile, el atacante andino aseveró que pese a la trombosis que puso en riesgo su vida nunca pensó en el retiro.

“Nunca me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles”, hizo notar Castillo, quien no vaciló al asegurar que recibió ayuda “desde arriba”.

“Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa.

“Yo, hoy día, le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil y, como dice mi familia, me ayudaron desde arriba, mi abuela”, hizo notar el atacante chileno de las Águilas del América, para quien tocar un balón le da más esperanza.

“No tenía muslos; no tenía coordinación; estuve tanto tiempo en una camilla que al momento de pisar me daba la corriente en la planta del pie.

“Y ahora, estar dándole toque a la pelota, a uno le da más esperanza y motivación en el día a día”, refirió Castillo sobre el particular.