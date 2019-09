Míchel preocupado y ocupado por falta de gol en Pumas

El estratega español Míchel González se dijo ocupado y preocupado por la falta de gol en el equipo de Pumas de la UNAM, sobre todo cuando juegan de local, pues no se ven reflejadas en el marcador las llegadas que generan.

“Es algo que me preocupa y ocupa desde la primera jornada. En casa como locales es cuando más producimos, pero no se ve reflejado en el acierto y es algo que buscamos, nos preocupa y entendemos que pasa mucho más por la ansiedad, el deseo de meter el gol, por precipitarse y no por la falta de calidad, y es donde buscamos que estén más concentrados en el remate final y hemos fallado mucho en mi pensar”, indicó.

Ante la prensa, el entrenador de los felinos subrayó que trabajan para tener mayor contundencia en la zona de definición, pero a la vez valoró el hecho de que son la mejor defensiva del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, algo que nunca le había sucedido en su trayectoria como técnico.

“Generamos más de lo que acertamos, siempre buscamos la mejora y arreglar situaciones que nos generan algún conflicto. El acierto no es fácil entrenarlo, es más complicado conseguir que el equipo llegue a esas posiciones, somos el equipo menos goleado, raro en mi carrera como entrenador”, apuntó.

En la actualidad el Club Universidad acumula 14 unidades en el décimo peldaño de la tabla, por ahora fuera de la zona de Liguilla, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro descalabros, con 10 goles a favor y nueve en contra.

El delantero paraguayo Carlos González y el canterano Bryan Mendoza, con dos tantos cada uno, son los mejores anotadores de Pumas de la UNAM en el certamen liguero.

Además de querer ser más efectivo en el arco rival, Míchel González espera que su escuadra tenga un juego más colectivo y regular para conseguir mejores resultados.

“Lo he dicho en veces anteriores: cuando jugamos como equipo somos fiables, como en la primera parte contra Cruz Azul; cuando jugamos de cualquier manera individualmente nos lleva a la desorganización y somos vulnerables”.