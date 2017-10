Mi compromiso es el Azul: Zulema

La Bruja Zulema, experta en ocultismo y magia negra, visitó la redacción de IMPACTO, El Diario para hablar acerca de su trabajo y de sus compromisos más cercanos, llamando fuertemente la atención que uno de ellos es el Cruz Azul y que salga airoso en su par de compromisos contra el América.

En cuando al tema de las dos ediciones del clásico joven que tendrán lugar en Liga MX y Copa MX, expresó que los azulcremas cuentan con una persona de una vibra muy fuerte e imponente, haciendo referencia a Miguel Herrera y dejando en claro que no es nada personal; la experta en artes oscuras aseguró que su reto es que la Máquina gane.

“Yo sé que se juega contra América, que sería alguien fuerte, entonces, si juega con ellos hay alguien que tiene una vibra muy tremenda; su entrenador o directivo, El ‘Piojo’, es alguien que tiene una vibra fuerte e imponente, pero no es nada personal, pero como que yo tengo ganas de ese reto de hacer que Cruz Azul venza al América; es mi reto”, expresó.

“Lo digo en IMPACTO por primera vez; es un compromiso mío; mi reto es que América pierda ante Cruz azul”, enfatizó La Bruja Zulema.

La también vidente adelantó que en el primer compromiso podría tener lugar un empate, esto, con el fin de darle un gran peso al segundo encuentro, en la Copa MX, pero reiteró, de manera clara, que su reto es que la Máquina pite en las dos ediciones del “clásico joven”.

Zulema se dio cita en la Noria, previo a los últimos compromisos de la Máquina en el Torneo Clausura 2017, con el fin de terminar la mala rache del conjunto celeste.

Y pese a que tras la limpia no perdió en ninguno de sus compromisos, desafortunadamente quedó fuera de la pelea por el título por un empate en la penúltima jornada, ante el Pachuca.

De esa fecha en adelante, la Máquina mantuvo un paso invicto, hasta la jornada 11 del presente torneo (Apertura 2017), cayendo 4-0 ante Pachuca.

De esta forma, La Bruja Zulema, con 26 años de experiencia, explicó el buen paso de la Máquina.

“Creo que Cruz Azul llevaba 20 años de mala suerte y yo creo que desde que llegamos a romper la maldición, porque fue una maldición, yo creo que cuando alguien rompe un daño, un hechizo, una maldición, en automático se empieza a abrir caminos”, expresó.

La Bruja Zulema agradece a toda da afición celeste que la ha apoyado tras el ritual en las instalaciones de la Máquina, asegurando que va de la mano con ellos en este camino al éxito.

De esa manera deja en claro que su meta es que Cruz Azul haga un buen papel, pero nada de medias tintas, ya que está dispuesta a hacerlo real.

“A mí no me gustan las medias tintas; o es bien arriba o mejor no seguirlas; creo que va en un buen ascenso; no creo que falte mucho para ayudarlos; estoy muy atenta a lo que hace Cruz azul”, explicó.

“Yo quiero darle a la afición un gusto de que el Azul haga un muy buen papel”, subrayó La Bruja Zulema.

JÉMEZ NO LA CONVENCE

La Bruja Zulema asegura que el técnico Francisco Jémez no la convence del todo, aunque no duda de su efectividad; considera que sus palabras de aliento no son buenas para los jugadores, y sí todo lo contrario, pues con sus señalamientos los hunde cada vez más.

Lo anterior, en alusión al comentario del técnico celeste de que “si querían ver goles, vieran los partidos del Barcelona y el Real Madrid”.

“Yo creo que el nuevo técnico es alguien que… yo no digo que es malo, pero es como el clásico profesor que en lugar de alentar a sus alumnos los hunde cada vez más; escuché algunos comentarios de que ellos no eran jugadores o el equipo internacional para meter tantos goles; yo creo que Cruz Azul necesita alguien que les dé un poquito más de confianza; yo no estoy de lado del señor”, señaló en un tono serio.

EL AMULETO CELESTE

Para La Bruja Zulema existe una persona muy importante para Cruz Azul, la cual tiene un gran cariño y brinda energía positiva al equipo, tal y como sólo un “amuleto” lo hace.

Y para la vidente es Christian “El Chaco” Giménez.

“Yo no conozco a muchos jugadores; de hecho no los ubico ni los veo, pero hay alguien que no es mexicano; para mí es alguien que transmite energía y que le tiene amor a esa camiseta; para mí, en lo personal, el amuleto de la suerte es ‘Chaco’”, consideró La Bruja Zulema.