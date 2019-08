México se baña en oro en Panamericanos de Lima

LIMA.- México llegó a la mejor actuación en la historia de unos Juegos Panamericanos al obtener 26 medallas de oro, lo que no sucedía desde Mar del Plata 95 cuando se lograron 23.

En ese tenor, el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, destacó que el día era histórico para México porque se tenía un buen resultado fuera del país en unos Juegos Panamericanos, “eso gracias al desempeño de los atletas”.

Al final del juego final de la mexicana Paola Longoria ante la argentina María José Vargas, en donde se obtuvo la presea 24, Padilla Becerra sostuvo que es relevante este tipo de logros que hacen valer la entrega de los atletas por lograr sus objetivos.

“Es un estímulo para los atletas de que los que están haciendo y da tranquilidad de que han participado con coraje para defender los colores de México”, apuntó el federativo.

Abundó que en el caso de los apoyos que otorgará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente deportivo consideró que es bueno contar con el respaldo económico porque los atletas se lo merecen.

Sin embargo, enfatizó que ellos no sabían de esos apoyos antes de salir de México; “se puede decir que ellos no llegaron con esa idea de recibir algo a cambio, sino entregarse por México y sus deportes y luego entonces vendrán las recompensas”.

Castillo Becerra señaló que ese dinero les caerá muy bien; “es un gran estímulo para ellos, pero a pesar de que no hubiera esos premios, dieron todo en el momento en que tuvieron que competir”.

Los atletas nacionales recibirán un monto de 20 mil pesos mensuales por un año, pero este recurso será para todos lo que integraron la delegación mexicana, además, los medallistas de oro recibirán 40 mil pesos, los de plata 35 y los de bronce 25.

“Es de reconocerse que es un buen estímulo y considerando el monto de los mismos es satisfactorio; ellos no lo creen que sean esos montos”, añadió.