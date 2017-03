México asignatura pendiente de Federer

MIAMI.- El tenista suizo Roger Federer dijo confiar que “en algún momento” jugará en México, aunque expuso que el principal obstáculo es su compromiso con el torneo de Dubai.

“Creo que probablemente, en algún momento, tendré que regresar a Sudamérica; esperemos que México también, y haga un viaje. Si es Acapulco o exhibición, no estoy seguro todavía”, afirmó el “Expreso Suizo”.

“Definitivamente, (Acapulco) está en una lista de deseos para mí también, para ir allí y jugar”, señaló el tenista a pregunta expresa de si iría en algún momento al Abierto Mexicano tras vencer al argentino Juan Manuel del Potro 6-3, 6-4 en el de Miami.

Entre risas, el jugador número seis del mundo recordó que la última vez que jugó en México fue hacia 1996, “así que no sé cuántos fans tengo allá… jugaba un juniors y perdí la segunda ronda”.

Este año se dijo en el torneo de Acapulco que Federer no está tan lejos de asistir al Abierto Mexicano, toda vez que su contrato con Dubai estaría terminado, aunado a que otras figuras, como el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, estuvieron presentes en México, lo que denota el crecimiento del torneo.

“Acapulco se enfrenta a Dubai, donde he estado en casa durante muchos, muchos años, y también me gusta ir allí… pero nunca digas ‘nunca’. Me encanta Dubai y, por supuesto, me encantaría volver a visitar México de nuevo después de todos estos años”, señaló el suizo.