Messi descarta a Argentina como candidata para ganar Rusia 2018

El delantero Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, advirtió que Argentina no es candidata a ganar el Mundial Rusia 2018, aunque aclaró que el equipo hará su mejor esfuerzo.

“El mensaje es que tienen que saber que no vamos como candidatos, que hay mejores selecciones que nosotros, debemos ser sinceros y realistas, pero tenemos un grupo de jugadores muy bueno y que la vamos a pelear”, dijo Messi en una entrevista televisiva.

Explicó que no descartaba por completo a la selección de la competencia porque “le tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien y tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad”.

El capitán de la selección albiceleste, quien llegó la semana pasada a Buenos Aires para concentrar con el equipo, explicó que Rusia representa “un reto muy grande para mí en lo personal y para el grupo” después de haber perdido la final contra Alemania en Brasil 2014.

Agregó que el desafío también es “para el país en general, que sueña con esto igual que nosotros, es una linda responsabilidad poder representar a todo el país en el Mundial”.

Messi aseguró que cambiaría todos los títulos obtenidos en el Barcelona por una Copa del Mundo para Argentina porque ello sería diferente a cualquier otro campeonato.

Recordó, además, que cuando tenía 16 años la selección española le ofreció nacionalizarlo para incorporarlo a sus filas, lo que rechazó porque nunca pensó en vestir otra camiseta que no fuera la Argentina.

Sobre su carrera en particular, el jugador reconoció que ha sido “impresionante” porque logró “mucho más de lo que había soñado” y a pesar de que su fama es una locura “se disfruta, soy un agradecido por el trato de la gente, vaya a donde vaya”.

Sin embargo, reconoció que “a veces me gustaría poder pasar desapercibido, no me gusta llamar la atención, me da vergüenza, más cuando estoy con mi familia, pasar un rato con ellos con normalidad y sin tener la mirada de la gente encima estaría bueno porque soy tímido”.