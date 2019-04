Menéz se va del América

Lleva ya mucho tiempo desde que Jérémy Ménez el mediocampista francés de 31 años, disputo un partido con el América, por lo que el cuerpo técnico, analiza ya su salida del club.

Ménez no pudo jugar el A2018, por una lesión en la pretemporada y en el torneo actual no ha sido lo contrario, sus múltiples molestias no lo han dejado jugar y por el “bajo nivel” que muestra, según Miguel Herrera no es una pieza clave para su escuadra.

Por lo mismo, la directiva ya planea su venta próxima, en el verano de este año el francés no tendrá lugar en el equipo.