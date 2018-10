Matías Almeyda sin nada que perdonar ni reprochar al Rebaño Sagrado

‘Todo lo que he tenido que decir lo he dicho de frente, con errores y con virtudes’, asegura

MORELIA.- El técnico argentino Matías Almeyda dejó gratos recuerdos en la afición del Guadalajara.

Y así lo confirmó al “robarse” el show durante la alfombra roja de la premier de “Chivas, la película”.

Como parte del Festival Internacional de Cine de Morelia, quien fuera estratega del “Rebaño Sagrado” llegó acompañado de su esposa y sus tres hijas para presenciar el estreno del documental, de ahí que fueran obligadas las preguntas sobre su ex equipo.

Inquirido sobre su perdón a los directivos por su salida del club, el “Pelado” dejó en claro que “no hay nada que perdonar; no hay nada que reprochar; creo que es vida; la vida es así”.

“Lo importante, todo lo que he tenido que decir, lo he dicho de frente, con errores y con virtudes, pero queda lo más lindo, que es el cariño de la gente y el recuerdo de pasar por uno de los mejores clubes del mundo”, agregó Almeyda.

El ahora técnico del San José Earthquakes, quien fue ovacionado por la afición rojiblanca, se declaró emocionado por las muestras de cariño de la gente.

“Hacía rato que no me emocionaba; siento algo bárbaro; es fuerte esto para mí; el hecho de salir de Chivas no ha sido fácil y volver a sentir ese cariño del club de siempre. Es un honor haber sido parte de esta historia”, subrayó.

Sobre la película del Rebaño Sagrado, de la cual disfrutaron jugadores como Carlos Salcido, Jair Pereira y Alan Pulido, e invitados especiales de la talla de Ramón Morales, Alberto “Venado” Medina y su actual técnico, José Saturnino Cardozo, dijo que trataron de mostrarse tal como son.

“No se trata de héroes ni de actores, porque nadie de los que estuvimos en la película somos actores, sino deportistas, pero tratamos de mostrarnos tal cual somos, con virtudes, con errores, para que la gente vea cómo es todo de adentro, que muchas veces es difícil de explicar”, concluyó.