Más que obligación, el ‘Tri’ de Copa Oro tiene una responsabilidad

Más que tener algún tipo de obligación, la Selección Mexicana de Futbol tiene la responsabilidad de disputar la Copa Oro de la mejor manera, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Decio de María, quien, sin embargo, aceptó que tienen la ilusión de llegar a la final.

“Ustedes dicen tenemos la obligación, no sé si la obligación tenemos la responsabilidad de participar, el gusto por prepararnos y jugar los partidos que nos correspondan y evidentemente tenemos la ilusión de jugar la final de la Copa Oro”, dijo.

Explicó que en el “futbol hay que ir partido a partido para alcanzar los objetivos y lo que estimo está puesto ahí, estoy seguro que estos 23 darán lo máximo que tengan el arsenal individual y sabran conjuntar el mismo concepto de construir un equipo que significa la selección nacional”.

Entrevistado en la Terminal 1 del AICM, destacó que los elementos que representen al “Tri” también tendrán como meta luchar por un sitio para la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Estoy seguro que varios de ellos después de participar en este torneo de la Copa Oro estarán peleando un lugar en la selección rumbo a Rusia y en ese sentido creo que es muy halagador esta experiencia para los 23 jugadores que fueron elegidos para participar”, apuntó.

En otro orden de ideas, el dirigente se mostró complacido porque la afición mexicana que está en Rusia ha respetado el protocolo implementado por la FIFA para el grito que consideran atenta a la diversidad sexual.

“Creo que hace un efecto, desde nuestra trinchera lo hemos hecho también y me da mucho gusto que al final se comportaron, más allá de si es o no es una instrucción, me gustaría que el próximo juego en el Estadio Azteca demostremos que cuando queremos lo podemos alcanzar, estamos trabajando con la afición para alcanzar ese objetivo”, sentenció.