Márquez ‘Káiser’ de porcelana

GUADALAJARA.- Aunque la ausencia del capitán Rafael Márquez será notoria en la cancha cuando Atlas regrese a la actividad, quien ocupe su sitio tendrá la oportunidad que deberá aprovechar, consideró el técnico José Guadalupe Cruz.

Por un problema de lumbalgia, el jugador estará fuera de las canchas al menos dos semanas, y por su importancia “en la cancha y en el vestidor, que es una influencia muy positiva e importante para todos en el equipo, siempre, su ausencia se notaría”, dijo el estratega.

Reconoció que en otras ocasiones han suplido de buena manera la ausencia de Márquez, por lo que tras lamentar que el zaguero estará sin participación, dijo que quien ocupe su sitio deberá aprovecharlo.

“Atlas no debe basar su éxito en un jugador, sino con el plantel de 24; en ese sentido debo reconocer que extrañaremos a ‘Rafa’ por todo lo que nos ayuda y representa, y es una lástima que haya regresado lastimado de la selección; también es una buena oportunidad para quien le toque jugar en esa posición”, comentó.

Indicó que el ex jugador del Barcelona viajará este jueves a Houston para ser valorado y realizarse unos estudios, en espera de opciones que le permitan regresar pronto a la actividad.

“Hay varios escenarios; el peor sería una operación, pero no creo que llegue a ese escenario; los otros son tratamientos, yo no soy el indicado para decir, pero estará en una o dos semanas con nosotros; hay unos no tan agresivos y que le pueden favorecer”, comentó.

Por otra parte, del duelo, del fin de semana, contra Tijuana, dejó en claro, en rueda de prensa, que están obligados al triunfo para regresar a zona de calificación, además de que está prohibido perder unidades en casa.

“Es trascendental el sacar todos los puntos de local; hay que ir partido a partido; todas son finales, y la primera es contra Xolos; hay que ganar para volver a zona de calificación, mantener esa solidez en condición de local; vamos a aspirar a los 15 puntos en casa (que disputarán); eso es un hecho”, expuso.

De la participación del canterano Luis Ricardo Reyes con la selección mexicana en el duelo ante Trinidad y Tobago, aseveró que lo hizo bien en su debut, con pánico escénico en el inicio, pero después con personalidad y aplomo.

“Estoy convencido de que el que haya iniciado ayer no fue casualidad; fue una de las primeras opciones porque lo ha hecho muy bien; se ha ganado la oportunidad; creo que está para ser convocado nuevamente y para aportarle mucho más a México”.