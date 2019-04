¿Marchesín fuera del América?

Falsos rumores que decian que el arquero americanista salia del Club América para ir a el Lanus de su tierra natal. Algunos medios cuestionaron al arquero.

Al respecto comento: “Acabo de renovar con América por 4 años, estoy muy bien acá. Más allá de que extraño a Lanús todos los días porque es el club que me ha dado todo y les estoy eternamente agradecido por todo lo que me tocó vivir”. “Se tendrían que dar un montón de cosas: que Lanús esté buscando un arquero. Hoy está muy sólido en ese puesto y sería muy difícil regresar. Yo me siento muy bien acá en América, también”

Así que no, el Club Aguila tiene Marchesín para rato.