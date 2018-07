Maradona agarra ‘hueso’ en Bielorrusia

BREST.- Diego Armando Maradona asumió la presidencia del conjunto del Dínamo de Brest de Bielorrusia y estuvo presente en el partido de su nuevo equipo, que cayó 1-3 ante el Shakhtyor.

El “Pelusa”, quien viajó directo a esta ciudad, afirmó, durante la primera entrevista con los medios locales, que estará presente en todo lo que tenga que ver con el club, pero sobre todo que no tendrá las formalidades de un presidente de un equipo de futbol profesional.

“No se crean que yo me voy a venir en saco y corbata, y meterme en una oficina. No, no, no; los entrenamientos los dirijo yo; a los arqueros les pateo yo”, aseguró.

Además, puntualizó que no será un tipo más en la historia del equipo y que buscará darle todo al Dínamo de Brest; “no voy a ser un presidente más en la historia del club. Voy a ser el último presidente del Dínamo. Me voy a quedar para siempre. Lo siento por el respaldo y el afecto de toda la gente”.