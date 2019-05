Lupita González arropada por Medallistas Olímpicos de México

El presidente de Medallistas Olímpicos de México, que encabeza Daniel Aceves Villagrán, aseguró que la subcampeona olímpica Lupita González no perderá su beca vitalicia ante la suspensión que le aplicó la IAAF.

“Medallistas Olímpicos de México manifiesta su solidaridad expresa no sólo en términos morales y ratifica que Lupita González no pierde su derecho a su beca vitalicia, otorgada por la Ley General de Cultura Física y su reglamento, porque es un logro histórico por parte de los medallistas olímpicos”, señaló Aceves Villagrán.

Bajo la ley, los medallistas olímpicos y paralímpicos de oro reciben una cantidad de 13 mil pesos, los de plata 11 mil 500 y los de bronce 10 mil, de carácter mensual y de forma vitalicia.

En tales términos se aclara que la marchista no perderá dichos derechos y se resaltan los reconocimientos y derechos a que se ha hecho acreedora como medallista olímpica, en Rio 2016, aseveró Aceves Villagrán.

“El hecho por el que está siendo sancionada no es una resolución definitiva, ya que todavía tiene el derecho a la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”, señaló.

Añadió que González fue sometida a una prueba antidopaje al concluir los Juegos Olímpicos de Rio 2016, en donde no existió ningún elemento para poner en duda no sólo sus cualidades y calidades, sino también los resultados deportivos que la han ubicado como medallista mundial, medallista regional, continental y, por supuesto, subcampeona olímpica

“En ese sentido ratifico que no pierde su derecho como beneficiaria de la beca de Medallistas Olímpicos de México y hago un llamado para que, en un contexto general, no puedan ser vulnerados sus derechos humanos”, concluyó Aceves Villagrán.