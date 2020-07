Luis Fernando Tena pone buena cara a positivo a coronavirus

Luis Fernando Tena, estratega de las Chivas, se dijo bien y fuerte para darle la pelea al coronavirus, al que dio positivo.

“Yo me siento bien; no tengo síntomas; no me duele la cabeza; no tengo temperatura ni tos.

“Lo único que sentí el viernes pasado fue como que perdí el sabor de la comida, pero lo único que pensé que era cosa mía, que me estaba sugestionando.

“Tengo la incertidumbre si seguiré sin síntomas o si aparecerá alguno y se puede complicar, pero, literal, estoy bien y fuerte para darle la pelea a este virus”, puntualizó Tena, quien no estará en el banquillo del Rebaño Sagrado para lo que resta de la Copa GNP por México y en la jornada 1 del torneo Guardianes 2020.

“No podré ir a la Ciudad de México para el partido del jueves y, en caso de ganar, ni para el domingo, ni creo estar listo para la fecha 1 porque estaré aquí encerrado, pero tengo plena confianza en Chava Reyes y en Alberto Coyote, en que van a hacer un gran trabajo; es gente muy capaz que conoce perfectamente al plantel, que trabaja muy bien en la cancha y conoce muy bien el futbol; por ese lado estamos totalmente tranquilos; sabemos que el equipo va a jugar muy bien; incluso, se puede decir que hasta mejor”, puntualizó Tena.