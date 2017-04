Luchador Súper Porky descarta estar retirado y sueña volver al ring

En proceso de recuperación debido a problemas de salud, el luchador Súper Porky descartó que esté retirado de la actividad profesional y sólo espera estar al 100 por ciento para volver a los cuadriláteros.

Un año sin luchar tiene el carismático gladiador, quien debido a problemas en las piernas y a su sobrepeso tuvo que alejarse de su actividad profesional, pero todo marcha bien, incluso ya bajó 40 kilos, comentó.

“Me pusieron un balón gástrico, la pierna izquierda no quiere seguir bien pero aquí estamos. Las piernas se me estaban doblando por tanto golpe de 40 años y por lo gordo, se me iban de lado, traía 151 kilos y ahora tengo 111, a seguir echándole ganas y acomodar la pierna, quiero seguir en la lucha libre”, dijo.

Recordó que su más reciente aparición en un cuadrilátero fue en marzo de 2016 en la Arena México, y en espera de una revisión en tres meses para ver cómo ha evolucionado, confía en su próximo regreso.

“Tengo un año de descanso por el acomodamiento de la pierna, ojalá que en unos meses estemos de regreso”, comentó Súper Porky, quien considera a la lucha libre como su amor.

“Ya me dijeron que sí puedo luchar, pero se tiene que arreglar la pierna. La lucha libre es muy bonita, sigue siendo mi amor, ojalá esté de regreso próximamente”, manifestó el experimentado luchador.

Finalmente, se mostró contento con el andar de sus hijos Psycho Clown, Máximo y Goya Kong en la lucha libre mexicana, confiado de que el primero saldrá adelante en el compromiso que tiene el próximo agosto ante Doctor Wagner Jr.

“Todos le echan ganas. A Psycho lo veo muy tranquilo y emocionado, ojalá que todo salga bien (en Triplemanía XXV)”, a Máximo lo destacó como “uno de los más carismáticos” y dejó en claro que Goya Kong ya arregló sus problemas con Psycho.