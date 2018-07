Llega ‘silbatazo final’ a Carlos Adrián Morales

El michoacano Carlos Adrián Morales anunció su retiro del futbol profesional luego de 20 años de trayectoria en Primera División, 38 años de edad y tras jugar, en el último certamen, con Lobos BUAP

“Llegaron los 20. Me quedo con `la Locura´, con lo `incomparable´, con la `brava´ que ha sido esta pasión. Me quedo con el recuerdo de mis equipos, mis compañeros y amigos. Gracias futbol. Siempre estaremos ligados”, estableció el ahora ex futbolista.

En una larga y emotiva carta, el hermano de Ramón Morales, también retirado, mencionó: “Hoy digo adiós agradeciendo siempre a mi familia por haber compartido conmigo esta trayectoria como futbolista, por ser mi motor y donde al llegar a los 20 no tengo más que palabras de agradecimiento para todos y cada una de las personas que estuvieron en este partido, que hoy llega a su silbatazo final”.

“Gracias eternas a cada uno de mis equipos y compañeros, pero sobre todo gracias al futbol”, se lee en el escrito del jugador, quien se desempeñaba como mediocampista o lateral por el costado izquierdo.

Morales debutó, en Primera División, con Monarcas Morelia en 1998, con el que ganó el título del Torneo Invierno 2000, mientras en una segunda estadía con los michoacanos obtuvo una Copa MX y una Supercopa MX.