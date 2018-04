Liga MX más fuerte y sólida que la MLS: ‘Piojo’

Para estratega de las Águilas del América 'no está a la par'

TORONTO.- Miguel Herrera, técnico del América, descartó que la MLS esté al mismo nivel que la Liga MX, pese a la gran inversión que han realizado para contratar a jugadores de primer nivel mundial.

“La inyección de dinero que meten es muy importante; trajeron jugadores que es casi imposible pelear contra eso; de pronto, los sueldos que manejan para tres jugadores franquicia de cada equipo, con sueldos de 8 o 10 millones de dólares, en México no se paga eso; no hay esos alcances, pero nuestra liga está muy sólida y fuerte; no quiere decir que ellos nos alcancen”, dijo.

Destacó que el futbol mexicano compite “contra el país más poderoso económicamente hablando; sus deportes son muy fuertes, tienen mucho dinero y hoy han visto en el futbol una inversión muy fuerte las personas de dinero de Estados Unidos como para pensar que pueden hacer crecer rápido su liga”.

“Nuestra liga es muy fuerte y sólida; no competimos con la MLS; competimos con ligas de Europa y por supuesto que la MLS quiere alcanzar a la liga mexicana para en un momento competir con las de Europa”, apuntó.

Manifestó que esa superioridad se debe confirmar, sobre el terreno de juego, no sólo con un futbol vistoso, sino con goles, que les permitan resolver la serie a su favor.

“Vi los dos partidos de Toronto y Nueva York contra Tigres y Tijuana; me parece que jugaron mejor los dos equipos mexicanos, pero a veces no se gana con jugar mejor o hacer bien las cosas; se gana con goles y ellos fueron prácticos al anotar los goles en los momentos justos y eliminar a los dos equipos”, refirió.

Los equipos del Toronto FC y del América se verán las caras, este martes, en el duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

VALDEZ DA LA FÓRMULA PARA VENCER AL TORONTO FC

TORONTO.- Si bien Bruno Valdez, defensa paraguayo del América, lamentó el estado de la cancha del BMO Field, consideró que tener el balón será clave para conseguir un buen resultado ante el Toronto FC.

“La clave siempre es tener la pelota; (pero) la cancha no ayuda para poder jugar un buen futbol, pero trataremos de aclimatarnos lo más rápido posible”, dijo.

En conferencia de prensa, el zaguero descartó que las condiciones inadecuadas del terreno de juego sean pretexto para no buscar un resultado positivo en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“No es una excusa; tenemos que jugar en cualquier cancha y demostrar que jugar al pie y sobre el piso con la pelota marcaremos diferencia”, apuntó.

Destacó que “la importancia del partido nos lleva a cuidar los detalles; es importante mirar al rival de enfrente; como jugaron contra Tigres marcaron diferencias; ellos tuvieron más ocasiones de gol; aprovecharon esas oportunidades que tuvieron y pasaron así”.

“Tenemos que cuidar esos aspectos y tratar de no cometer errores, que es lo importante. No sé si tomarlo así, como una prueba de fuego, porque uno siempre se prepara con los objetivos que tiene y, obviamente, hay que sacar un resultado positivo para seguir con el anhelo del objetivo que tenemos”, acotó.

GUIDO RODRÍGUEZ EVITA TÉRMINO ‘FAVORITISMO’

Si bien puede existir la confianza en su capacidad y en el buen trabajo que se ha hecho para merecer el boleto a la final de la “Concachampions”, un equipo nunca se puede sentir favorito, dejó en claro el argentino Guido Rodríguez, mediocampista del América.

“Si vamos de favoritos salimos relajados y no nos va bien; la verdad es que el jugador de futbol nunca se siente favorito; se puede sentir con fe, confiando en los compañeros, pero favoritos no”, señaló.

Manifestó que el conjunto de Coapa debe confirmar la jerarquía que tiene en México y en la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

“Es el momento, como lo hicimos ante Cruz Azul, con personalidad, para dar vuelta a un partido, jugar un ‘clásico’ como se debe, con la intensidad de siempre y el partido del martes será igual”, apuntó.

Para el duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Toronto FC, Rodríguez aceptó que será vital conseguir un resultado positivo fuera de casa.

“Es muy importante sacar un buen resultado; estamos conscientes que es un buen equipo; vamos a trabajar los partidos y será importante sacar fuera de casa un buen resultado”, estableció.

Destacó que analizaron al conjunto canadiense en la serie de cuartos de final que sostuvo contra Tigres de la UANL y que sin duda tiene capacidad.

“El partido con Tigres lo vimos; es un cuadro que juega bien; cuenta con buenos jugadores arriba; está bien parado; los enfrentamos en la pretemporada; no será un partido igual, pero sí conocemos el estilo de juego que tienen y trataremos de imponernos”, expresó.

Aceptó que antes de pensar en una final contra las Chivas Rayadas dek Guadalajara necesitan enfocarse en la actual eliminatoria para hacerse de un resultado positivo.

GREG VANNEY ESPERA A UNAS ÁGUILAS VOLCADAS AL FRENTE

TORONTO.- Greg Vanney, técnico del Toronto FC de la MLS, aseguró que espera a un cuadro del América que vaya al frente en busca de esa ventaja que puede ser definitiva en la serie de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Me parece que vendrán y tratarán de jugar e intentarán crear pérdidas de balón en posiciones ventajosas, e intentarán jugar en la transición”, dijo.

Destacó que tanto su equipo como el de las “Águilas” han demostrado una capacidad importante y que por el hecho de cerrar en calidad de visitante los obliga a salir con un resultado a favor en el cotejo.

“La ventaja saldrá en el primer partido; sería bueno para nosotros obtener ventaja antes de ir al Azteca”, manifestó.

Asimismo, descartó que las series de semifinales entre equipos de la Liga MX y de la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Unidos definan cuál de las dos es mejor.

“Creo que es una competencia interesante, de la que muchos están hablando, pero no determina qué liga es mejor porque ambas tienen buena calidad y buenos equipos”, aseveró.