‘Les guste o no les guste, les cuadre o nos les cuadre…’

En entrevista con el ex guardameta Félix Fernández, Hugo Sánchez reveló que fueron los Potros de Hierro del Atlante el equipo que le dio el mejor contrato de su carrera, “incluso arriba del Real Madrid”.

“Fue mi mejor contrato.

“Ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid; imagínate, dos temporadas”, dijo Sánchez a Fernández, a quien compartió que después del Mundial de Estados Unidos 1994 “surgió todo”.

“Después del Mundial; los dueños eran Televisa; Emilio Azcárraga me mandó llamar y me dice ‘Hugo, ¿quieres seguir jugando o quieres ser vicepresidente aquí de Televisa, de cualquier puesto que quieras?’. No, quiero seguir jugando.

“‘¿Qué equipo es el que quieres?’ En el América no, porque ya estuve; en el Necaxa no porque va muy poquita gente a verle al Estadio Azteca; en el Atlante, el Atlante es un equipo especial que está siendo dirigido por este argentino. ‘No te preocupes’, me dijo. ¿Quieres ir? Y él mandó llamar al ‘Güero’ Burillo, que era el que controlaba los tres equipos.

“Le dice ‘Hugo quiere seguir jugando, así que, Alejandro, arréglate con él y págale lo que quiera’. Entonces ya, llegué a un acuerdo y fue mi mejor contrato; ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid; imagínate, dos temporadas”, remarcó Sánchez.