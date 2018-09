León trampolín para Ambriz

'Llegó al equipo que, me parece, puedo llegar a esa final que me falta', refiere

LEÓN.- En su trayectoria como entrenador, Ignacio Ambriz jamás ha llegado a la gran final por la disputa de un título liguero, sin embargo, cree que puede alcanzarlo con León, cuya dirección técnica asumió, en sustitución del uruguayo Gustavo “Chavo” Díaz.

Ambriz dijo contar un un plantel de calidad para alcanzar altos parámetros, por más que la situación en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX se torne un poco complicada.

“León se acerca mucho al equipo que tuve en Necaxa, con jóvenes de ida y vuelta. Lo que diga la afición está en su derecho de opinar. Tengo 35 años en el futbol y la piel la tengo curtida. Soy muy autocrítico; me he quedado en semifinales. Llegó al equipo que, me parece, puedo llegar a esa final que me falta”, manifestó.

Ambriz dijo entender que la afición de La Fiera sea bastante exigente, por lo que se comprometió a conformar un equipo competitivo, que pelee los primeros lugares de la tabla, es decir, que volverá a ser lo de antes.

“Este equipo volverá a ser lo que era; lo conozco bien; también jugué aquí. La afición de León es muy exigente; siempre lo ha sido. Llegar a este club nos va a obligar a luchar mucho, trabajar todos los días. Me gusta el equipo que León ha conformado; lucharemos todos juntos”, indicó el entrenador.

Y si bien lamentó que lo tachen de defensivo, aseveró que dicha táctica puede rendir frutos, como ocurrió en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018, donde Francia se coronó con un estilo similar al que le gusta a Ambriz.

“Me tachan un poco de defensivo, pero yo creo que tengo que buscar un equilibrio tanto en la parte defensiva como en la ofensiva, intentar que el equipo juegue en 40 metros, a lo largo o a lo ancho, de lo que es el terreno de juego, y creo que, bueno, al final, Francia, con un estilo ‘defensivo’, pero muy rápido al contraataque, fue campeón del mundo”.

Y agregó qu “yo creo que tengo en mis manos a un buen equipo; hay que trabajar. Me respaldo mucho en los jugadores; hablo mucho con ellos”.

Ambriz vivirá su séptima experiencia como entrenador de Primera División en México tras dirigir a Puebla, San Luis, Guadalajara, Querétaro, América, Necaxa y ahora León.

Así las cosas, presume de dos títulos, una Liga de Campeones de Concacaf con América y una Copa MX con Rayos.

En la actualidad, si bien el cuadro guanajuatense cuenta con 10 unidades, en el décimo quinto puesto, tras nueve fechas del Apertura 2018, las matemáticas todavía le permiten soñar con un pase a liguilla.