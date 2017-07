Le ‘cargan la mano’ al futbol mexicano: Guardado

Andrés Guardado calificó de incorrecto el castigo que le aplicó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) al colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, además que, para él, dicho organismo le “carga la mano” al futbol mexicano.

Guardado dijo sentirse sorprendido por la sanción hacia el estratega, ya que consideró que han existido acciones más reprobables que son juzgados de diferente manera.

“Me ha sorprendido bastante. No encuentro una razón por la que hayan sido seis partidos; ha habido cosas peores en el futbol. No me parece nada correcto”, expresó.

En entrevista, el tres veces mundialista explicó que para él, la “FIFA está cargando la mano desde el grito al portero; no sé si tenga algo que ver; creo que es exagerada”.

“Simplemente, aceptar y seguir haciendo lo nuestro”, refirió Guardado, quien fue presentado como nuevo jugador del Real Betis de la Liga de España.