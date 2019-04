Lateral derecho Paul Aguilar quiere retirarse con el América

Tranquilo por su continuidad con América, aunque termina contrato en diciembre, al jugador Paul Aguilar le gustaría retirarse con el cuadro azulcrema y dejó abiertas las puertas a la selección nacional de México.

Aguilar vivirá un momento especial en su partido de la jornada 15 del Clausura 2019 ante Toluca, pues cumplirá 400 partidos en la Liga MX y quiere celebrarlos de la mejor manera, tranquilo por su continuidad en el club.

“Dependiendo si tengo una participación de minutos en el torneo venidero (Apertura 2019) tendré un año más (de contrato), todo está hablado y escrito, estamos tranquilos”, dijo el futbolista de 33 años y con casi 13 como jugador del máximo circuito, en declaraciones a los medios.

Y en espera se seguir portando la playera azulcrema, quiere alargar su estadía y, por qué no, retirarse con las Águilas, “me encantaría, desde chico siempre he sido americanista, Dios quiera que se pueda dar el retiro acá”, dijo el lateral derecho, que también militó en Pachuca.

Será en la visita del domingo a Toluca cuando Aguilar dispute su partido 400 en el máximo circuito, contento con la cifra alcanzada, pero consciente de que aún puede dar más en su carrera profesional.

“Siento que todavía tengo mucho que dar, mucho que esforzarme para seguir teniendo participación en el club, contento por eso, pero más allá de lo individual lo importante será lo colectivo, vamos a enfrentar a un gran equipo, muy bien dirigido, así que será un partido muy agradable donde esperamos que haya muchos goles”, expresó.

Satisfecho de sus logros y títulos tanto en Pachuca como América, dejó en claro que quiere más títulos y el próximo objetivo es el del Clausura 2019 para que el conjunto capitalino logre el bicampeonato.

“Siempre me he puesto metas a corto, mediano y largo plazo y he tratado de cumplir cada una; a consecuencia del trabajo y esfuerzo viene todo eso, estamos contentos de haber conseguido eso, pero el hambre aún sigue, quiero el título para lograr el bicampeonato y seguir cosechando y ganando más cosas”, afirmó.

Finalmente, aseveró que él se esfuerza cada día en espera de ser tomado en cuenta por el técnico de la selección de México, Gerardo Martino, y que respeta la decisión de cada estratega que ha estado en el cargo.

“Yo hago mi trabajo y ellos tienen la última decisión, cada técnico que está en curso en el puesto tiene su forma de ver el futbol y sus jugadores que a él le gustan, hay que respetar y uno trabajar para ser tomado en cuenta”, finalizó.