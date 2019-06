Lapuente reconoce estar dolido por manejo de posible venta de Lobos BUAP

“Me duele, sí estoy dolido, también tengo coraje, no sé cuál es la situación; hablé con uno de los jefes, no sé qué va a pasar con el equipo, por lo visto es que se va a Primera A”, dijo a ESPN.

Manuel Lapuente, director deportivo de Lobos BUAP, aceptó estar dolido por la manera en que se ha manejado el tema de este equipo, que estaría muy cerca de irse al Ascenso MX y dejarle su lugar en la Liga MX al FC Juárez.

Consideró que el hecho de estar en la “categoría de plata” no es algo negativo, pero que lo que molesta son las formas en que está por concretarse esta situación.

“No quiere decir que no pueda estar en esa división, pero hay formas y formas, de proyectos. El proyecto es ser campeón, sí hicimos un esfuerzo grande, una gran pretemporada, era el siguiente paso a otros niveles”, apuntó.

Asimismo, explicó que el objetivo era el de consolidar al equipo para aspirar al título, ya que es lo único en lo que pensó él al integrarse a esta escuadra. “Vimos la posibilidad de dar un paso adelante, no para atrás y no estoy de acuerdo, las metas son ser campeón, no conozco otras formas”, sentenció.

La franquicia de Lobos BUAP sería vendida para que Bravos de FC Juárez milite, a partir del Torneo Apertura 2019, en el máximo circuito, en tanto el conjunto de la “angelópolis” militaría en el Ascenso MX.

La Liga MX no se ha pronunciado al respecto, luego que para que esto sea posible es necesario que se realice 30 días antes del inicio del torneo, que arrancará el 19 de julio.

Al término de su primer año en la Liga MX, Lobos BUAP ocupó el último sitio de la tabla de porcentajes, por lo que perdió la categoría, sin embargo, pagó 120 millones de pesos para mantenerse.