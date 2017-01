La Volpe trina por sacrificar a un jugador extranjero

El sacrificar a un jugador extranjero, al verse imposibilitado de usar a todos, molesta al técnico del América, el argentino Ricardo La Volpe, quien señaló que le ha sido complicado tener que prescindir de alguno.

Para el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, el cuadro de Coapa tiene entre sus filas a los argentinos Agustín Marchesín, Paolo Goltz y Silvio Romero, así como al colombiano Carlos Quintero.

Igualmente, a los paraguayos Bruno Valdez, Cecilio Domínguez, Cristhian Paredes, Miguel Samudio y Pablo Aguilar, al brasileño William da Silva y al ecuatoriano Michael Arroyo.

“En todos los equipos pasa lo mismo; sabemos los planteles con cuántos extranjeros cuentan, entonces, veremos quiénes son los que están dentro de los 18 y quién ira a la tribuna; no es fácil; no me gusta”, dijo.

Ante esa situación, el estratega sudamericano señaló que le causa desagrado el dejar a un jugador en la tribuna, decisión que, aceptó, no es fácil de tomar.

“Primero fui jugador; lo respeto; estamos en una regla difícil y hay que tomar decisiones; para eso estoy yo; veremos quién está en su mejor momento y quién no”, refirió.