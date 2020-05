La Volpe sin pelos en la lengua ya

Ricardo La Volpe atribuyó a la falta de materia prima el haber fracasado en los timones de las Águilas del América y de los Diablos Rojos del Toluca.

Y que optó por no dirigir más debido a las dificultades que encontraba para armar sus equipos.

En ese tenor, calificó como “mercenarios” a los representantes.

“Lo que tienen que entender es la materia prima, los jugadores; no es el técnico; son los jugadores; que no me vengan con verso.

“Llega un momento donde te cansas de los representantes, que son unos mercenarios; funden a los equipos; me cansé de los representantes; hoy te firman a un jugador por tres años con un sueldo impresionante y yo me encontré a jugadores que hasta me pedían poner a otro”, refirió La Volpe.

En cuanto a sus fracasos en los timones de las Águilas y de los Diablos Rojos, el ahora estratega puntualizó que “en el América, el primer partido que perdí fue con el Real Madrid en el Mundial de Clubes; después pierdo contra Tigres el campeonato en penales; contra Chivas también perdí en penales; terminado eso hablo con el gerente deportivo y le dije que me faltaba un ocho y un 10. ¿Qué pasó? No me traen a nadie; el otro año, que es un campeonato corto, no anduve bien y no me renuevan, pero después ves de fuera que viene un técnico nuevo y le contratan a nueve jugadores; qué causalidad que a mí no me contratan a uno y al técnico nuevo le traen nueve jugadores; claro, me doy cuenta que lo manejan los representantes.

“Después voy a Toluca y me pasa lo mismo; en Toluca necesitaba un 10 de tales características, un ocho de tales características, pero me traían un lateral, otro central, cualquier cosa. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar”, dijo La Volpe a un canal de televisión por suscripción deportivo argentino.