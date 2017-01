La Volpe señala que salida de Sambueza se gestó desde Japón 2016

La salida del volante argentino Rubens Sambueza del América se comenzó a gestar desde el Mundial de Clubes de Japón 2016 y se concretó tras la final del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, en la que fue culpado de la derrota, dijo el técnico Ricardo La Volpe.

“Si un jugador quiere salir es difícil retenerlo, hay que aclarar a la gente, en Japón me busca, me dice `quiero salir del equipo`, no me sorprendió, dije `cómo si `sos` la figura, `sos` el capitán`”, comentó.

Recordó que Sambueza llegó al cuadro de Coapa en medio de grandes críticas, pero que su calidad le permitió convertirse en un referente en los últimos años.

“Imagina que su peor momento es cuando venía de Tecos, del descenso, ahí le pesó porque fue muy criticado, pero se fue ganando su lugar, era el líder, mi capitán, imagino que decide decirle a (Ricardo) Peláez que la salida es por lo que pasó en el último partido con Tigres”, señaló a Univisión Deportes.

El estratega argentino explicó que se enteró por conocidos que el elemento surgido de River Plate de su país fue el “chivo expiatorio” de ese revés en el partido por el título, al ser expulsado en el segundo tiempo extra.

“Sé por amigos y gente que lo mataron echándole una culpa (de la derrota), la propia dirigencia me decía por qué no lo saqué ¿Cómo lo voy a sacar? necesitaba dos más como Sambueza para tener la pelota y que se termine el partido”, dijo.