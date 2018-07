La lucha libre identifica a México, asegura Penta El Zero Miedo

La lucha libre es tan importante para México que la representa en el mundo, por ello este deporte-espectáculo fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, consideró Penta El Zero Miedo.

“Ahora es el sombrero de mariachi, el chile y una máscara lo que identifica a México en el mundo”, aseguró el gladiador, considerado en la actualidad como uno de los referentes mexicanos del arte del pancracio en el mundo.

“Me siento contento de lo que se está haciendo, no sólo yo, a lo largo de los años lo han hecho Rey Mysterio, El Patrón Alberto, entre otros; puedo poner o dar mi granito de arena para que la gente a nivel mundial conozca la lucha libre”, añadió.

Destacó el nombramiento de este día por dos razones que lo llenan de orgullo, por ser mexicano y porque él tiene la oportunidad de exportar la lucha mexicana a todo el mundo y estar en varios países y con diversas empresas.

“Ahora estamos exportando esas tradiciones y cultura de que un americano se sienta humillado cuando lo rapen o pierda la máscara”, añadió el “Cero miedo”, quien se definió como una persona que ama la lucha libre y puede llevarla a otros países.

Dragon Lee aplaudió el reconocimiento que se le da a la lucha libre, “se dan cuenta de todo el esfuerzo que hacemos, los entrenamientos, malpasadas, lo que se hace arriba, el riesgo que tenemos, tantas cosas…”.

Aunque es algo que disfrutan él y muchos de los gladiadores que son parte de la baraja luchística actual, dejó en claro que el reconocimiento pudo llegar tarde, pues muchas figuras ya no lo disfrutaron.

“Me alegré mucho, no como otras tantas leyendas a quienes no les tocó, ahora que me tocó a mí estoy muy orgulloso, muchos hubieran querido el reconocimiento, como miembro del CMLL y para luchadores de otras empresas es un orgullo”, apuntó.