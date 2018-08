L.A. Park con nuevo reto en puerta

Instantes después de que ganó la tapa del hijo del Fantasma en Triplemanía XXVI en la lucha titulad “poker de ases”, un nuevo reto llegó a la puerta de L.A. Park, esta vez de la mano de Rey Wagner, al solicitar un encuentro de máscara contra cabellera.

Wagner llegó al ring en medio del festejo y tras felicitar al “huesudo” por su gran victoria lanzó el reto.

“L.A. Park, aquí me encuentro frente a usted, ese gran triunfo, con esa gran garra que siempre ha manifestado, pero sabe una cosa, usted me ha humillado, ha dicho que siempre le he corrido, que me ha seguido, que he estado, que usted siempre esta tras de mí, pero eso a mí no me importa porque has venido a mi casa, mi casa Triple A; de verdad muy contento de estar aquí para poderte enfrentar, ya que aquí las cosas se hacen realidad y que te parece si tenemos un encuentro, usted y yo, mascara contra cabellera”, expresó.

El galeno el lagunero puso fecha para el encuentro y esa fue Triplemanía XXVII y aseguró que él mismo se encargará de cuidarlo y protegerlo para que llegue a esa fecha.

“Aquí estoy para ti, nos falta un año para Triplemanía XXVII y en el camino te estaré vigilando, te estaré estudiando, te protegeré, te guardaré para que en ese final estemos tu y yo; mascara contra cabellera”

Ya con el desafío en la mesa L.A. Park quien se ha caracterizado en nunca decir que no a un reto, encaro a Wagner y le dejo en claro cómo es que se defiende una máscara.

“Wagner, esto que traigo en mi mano, se llama mascara y tú tuviste tu oportunidad y aquí en esta mano pudiste tener una máscara de los de aquí de Triple A, yo no soy de Triple A, pero vine a demostrarte como se pelea la máscara de uno ca#%&”n”, subrayó enérgicamente el “huesudo”.

L.A. Park aprovecho el momento para poner en tela de juicio la manera en que perdió la tapa ante Psycho Clown.

“Mira Wagner no se sube al ring y nada más se tiran ahí en medio como tú para que te contaran tres palmadas wey, una máscara es como un hijo y se pelea a morir Pe$#”$%!/&o”, declaró.

Tras las fuertes declaraciones en contra del Rey Wagner, L.A Park acepto el reto pactado para el próximo Triplemanía.

“Ahora te quieres desquitar conmigo y quieres una lucha de máscara contra cabellera, pues la vas a tener porque te faltaron clases de lucha libre mía para defender una máscara wey”, sentenció L.A Park

Ante la aceptación del reto, Wagner reiteró sus felicitaciones y confirmo sus disposición total para el encuentro .

“De verdad felicidades y aquí estoy para hacer realidad mí encuentro”, finalizó Rey Wagner