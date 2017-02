Jugadores de la Máquina le ponen el pecho a las balas

El equipo de Cruz Azul, en pleno, ofreció conferencia de prensa para “dar la cara” a su afición por el mal momento que vive el equipo en el presente torneo luego de que acumulara una derrota más ante el Atlas.

En un hecho inédito para el club desde que la directiva decidió rescindir el contrato a todo el equipo hace varios torneos por la misma situación, los jugadores celestes se mostraron unidos y comprometidos a que con el trabajo podrán salir del mal momento y brindar mejores resultados en los juegos futuros.

En ese sentido, el arquero Jesús Corona dijo que están tranquilos en el aspecto de que el equipo tiene muy buena idea y propuesta futbolística, “pero sabemos que estamos en deuda de resultados, eso está claro; molestos, claro que molestos”.

Destacó que en la semana se trabaja a tope y, a la hora del partido, el equipo hace la propuesta que hasta ahora no les ha alcanzado; “esa es la frustración que tenemos en este momento y lo único que sacamos de conclusión es que tenemos que seguir intentando, trabajando y unidos para salir de esta situación”.

A su vez, Christian Giménez mencionó que para lo que se armó el equipo no se han dado los resultados esperados; “es momento de dar la cara; por eso estamos todos acá y vamos a trabajar en esos aspectos; son siete partidos donde nos llegan una vez y nos convierten; tenemos que estar más acertados”.

Mientras, Gabriel Peñalba dijo que les ha faltado ese “pelito” para sacar más resultados y que es “un buen momento para dar la cara, pues falta mucho camino por recorrer en el torneo; es cierto que estamos pasando un momento malo, pero con trabajo saldremos adelante”.

INAUDITA SITUACIÓN: JÉMEZ

El técnico de Cruz Azul, el español Francisco Jémez, consideró que la situación que vive el equipo en el presente torneo es inaudita porque genera llegadas, pero no las concreta, y eso es algo que, en el tiempo que lleva en el futbol, jamás había visto.

“A mí y a todos nos preocupa porque llevo muchísimos años dedicándome a esto, tanto como entrenador y jugador, y no había visto una cosa igual en mi vida. No había visto una cosa igual nunca; lo que estoy viendo aquí no lo había visto en ningún sitio. Cuando crees que lo has hecho todo, te das cuenta de que no”, afirmó.

Dijo que su equipo ha hecho bien las cosas en todos los sentidos y que crea ocasiones de peligro en el área enemiga, pero que con una jugada, el rival les saca el resultado, por lo que no encuentra una explicación a eso, pero que se agarrará del trabajo para no pensar en “cosas raras”.

“Lo que estoy viviendo aquí no lo he vivido en ningún sitio, entonces, me voy a agarrar al trabajo, a la confianza a no pensar en cosas raras, ni que esto va a durar siempre; sabemos en lo que fallamos y no nos queda más que seguir creando y confiar en que esta racha va a terminar”, señaló.

Sobre la posibilidad de que la directiva pueda tomar una determinación sobre su continuidad al frente del equipo, dijo que “no me preocupa nada en absoluto; es parte de mi trabajo; lo único que puedo hacer es trabajar y han entendido que el trabajo del equipo es bueno”.

Por último, aseveró que en la institución nadie tiene su lugar asegurado, amén de descartar que él sea el problema; “todos debemos ser conscientes que nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo, unos un poco antes y otros después; si yo soy el problema, cojo mis maletas y me voy a casa”.

Y remarcó que “pero tampoco creo que sea el problema; es una situación general que tenemos que arreglar con trabajo y con tranquilidad; sabemos que estamos en una situación muy complicada y que tenemos que mantener todo lo bueno que tenemos para sacar al equipo”.