Jugadores de Barcelona, ausentes en la entrega de premios The Best

Se especula que la decisión de la directiva de Barcelona de no enviar a sus jugadores estelares a la ceremonia, se debe a una inconformidad con la FIFA en su decisión de reducir el castigo de su acérrimo rival, Real Madrid

Los cuatro jugadores del conjunto de Barcelona nominados en distintas categorías en los premios The Best que entrega la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), estarán ausentes en la ceremonia de premiación a celebrarse este lunes en Suiza.

“Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club, el FC Barcelona decidió que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen”, indicó el club “blaugrana” a través de un comunicado oficial.

El argentino Lionel Messi, nominado a Mejor Jugador, el uruguayo Luis Suárez en la categoría de Mejor Delantero, el español Andrés Iniesta como Mejor Mediocampista y el también español Gerard Piqué, candidato a Mejor Defensa, son los elementos de la escuadra “culé” que no asistirán al evento de gala de la FIFA.

“El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva las facilidades que recibió de parte de este organismo para poder participar en la Gala de hoy. El Club expresa su reconocimiento y apoyo a los premios The Best FIFA Awards”, agregó el comunicado.

Se especula que la decisión de la directiva de Barcelona de no enviar a sus jugadores estelares a la ceremonia, se debe a una inconformidad con la FIFA en su decisión de reducir el castigo de su acérrimo rival, Real Madrid, acerca de la irregularidad de fichajes de jugadores menores de edad.

Además, después de un año bastante exitoso para la escuadra “merengue”, sus jugadores, y no los de la escuadra “culé”, se perfilan como los principales candidatos para llevarse los distintos premios en las categorías principales.

Barcelona mandará en representación institucional a Josep Maria Bartomeu, presidente del equipo, quien recibirá los galardones en nombre de los jugadores, en caso de que alguno reciba cualquier reconocimiento en la premiación.