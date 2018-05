‘Jona’ con sentimientos encontrados

Jonathan dos Santos descartó renunciar a disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero que le causaría una gran decepción que su hermano Giovani se perdiera, por lesión, la competencia.

“Me dolería mucho que mi hermano no vaya, pero no quiere decir que yo no iría.

“A final de cuentas es trabajo y un sueño jugar una Copa del Mundo”, subrayó.

Manifestó que antes que nada saben que es su trabajo y que la ilusión es la de representar a México en el torneo más importante de selecciones nacionales en el orbe.

“Somos profesionales, y más allá del dolor que nos causaría que alguno de los dos no vaya, no pensamos en ello y trabajamos al máximo para poder asistir”, refirió.

“Gio” y “Jona” están en la lista preliminar que anunció el técnico de la selección nacional, el colombiano Juan Carlos Osorio, para disputar la Copa del Mundo Rusia de 2018.