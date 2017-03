Jémez no pega ojo

A pesar de estar satisfecho con lo que hace el equipo en la cancha, el técnico de Cruz Azul, Paco Jémez, aseguró que le cuesta dormir bien porque le preocupa la situación de no concretar las jugadas en gol.

“Duermo poco porque estoy preocupado, pero no preocupado porque vea que el equipo no es capaz de estar mejor de donde está, sino por la situación en la que no metemos (gol). Es muy inusual encontrar un equipo que genere tanto como nosotros y meta tan poco; es complicado.

“Cada vez que me voy a la cama me voy satisfecho con lo que ha hecho el equipo; es muy trabajador y disciplinado, y eso da confianza, pero no puedo dormir tranquilo no porque no tenga la mente tranquila; soy de dormir poco cuando tengo una situación comprometida como esta”, subrayó.

En rueda de prensa, en La Noria, espera que con un triunfo cambien las circunstancias, “encontrar la solución que nos dé para ganar partidos y estar un poco más tranquilos con eso”.

En ese sentido, expresó que mientras no se arregle ese problema de falta de contundencia será complicado ganar un encuentro y salir de la situación en la que se encuentran en la liga.

QUE NO MERECÍAN AVANZAR EN COPA

El técnico de Cruz Azul, el español Paco Jémez, aseguró que de ninguna manera se merecían avanzar en la Copa MX “porque tampoco en ese torneo hicieron lo suficiente para estar en octavos de final”.

En rueda de prensa, en la Noria, previo al duelo, de este sábado, contra Jaguares de Chiapas, subrayó: “Hasta para eso somos raros”.

Ello por el hecho de que mientras en la liga no marchan como quisieran, en la Copa avanzan gracias al formato de la misma.

“Si no llega a ser por el formato de la Copa, seguramente no hubiéramos llegado, porque tampoco hicimos demasiados merecimientos para seguir, pero qué pasa, el formato y los resultados nos dan la opción de seguir”, comentó.

“Pero siento que no merecimos; lo mismo que siento que deberíamos llevar más puntos de los que llevamos en la liga. Siento que en Copa, si nos hubieran eliminado, bien eliminados estaríamos, pero qué pasa, la competición nos da una oportunidad y es para aprovecharla”, afirmó.