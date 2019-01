Iván Marcone deja Cruz Azul para incorporarse a Boca Junior

El centrocampista argentino Iván Marcone dejó de ser jugador de Cruz Azul y este sábado viajó a su natal Argentina para incorporarse a las filas del club Boca Juniors.

Con apenas 20 encuentro durante su corta estadía en el cuadro celeste, el pampero dijo que su decisión fue personal, aunque si volvería a México lo haría con esta escuadra.

“Siento que es una propuesta muy importante para mi carrera y con el apoyo de mi técnico y de Ricardo Peláez me acompañaron en mi decisión, sé que no querían que me fuera, pero esto es importante para mí”, apuntó.

En declaraciones en el aeropuerto capitalino antes de emprender el viaje a tierras argentinas, consideró que su rendimiento con la playera celeste fue bueno, además de que aprendió mucho en esta Liga.

“Mi buen rendimiento, si es que lo hubo, fue gracias a ellos (sus compañeros en el equipo), la verdad que traté de dar lo máximo en la cancha desde el primer día que llegué, en cada entrenamiento”, indicó.

Apuntó que no le costó trabajo adaptarse, aunque no consiguieron el objetivo de ganar la Liga, “pero el rendimiento fue bueno, la verdad que aprendí mucho y se vienen cosas importantes en mi carrera; me sentí como en casa”.

La víspera, durante la conferencia de prensa el técnico portugués Pedro Caixinha mencionó que Marcone aún era del equipo, pero este sábado se confirmó su viaje a Argentina.